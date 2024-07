- Repostería en Valledupar: estos son los 5 mejores lugares

La repostería en Valledupar no le tiene que envidiar a ninguna. La capital del Cesar tiene opciones de postres, pudines, tortas, brownies y merengues para todos

Por: Hugo Leonardo Valenzuela

julio 12, 2024

CECY DANGOND REPOSTERÍA

He hablado ampliamente sobre quien es, el referente número uno en temas de repostería en la capital del Cesar (ver artículo "Cecy Dangond, la maestría repostera en Valledupar perfecta para el día de la madre"). Ella fue quien mostró el camino a los demás sitios que hoy funcionan en ese mismo ramo de la repostería, los dulces y las tortas (o pudines como le dicen ellos mismos). La marca Cecy Dangond es toda una institución y es muy querida por todos los vallenatos quienes como mínimo una vez han celebrado un cumpleaños o una fecha especial con una torta hecha por sus manos o la de su hija Chechy.

Cecy empezó ayudando a su suegra María Luisa Díaz Granados, quien le enseñó los secretos para preparar pudines, tortas, postres, brownies y merengues. Al llegar la marca Juan Valdez a Valledupar le propusieron que les hiciera los postres y delicatessen de sal que ellos vendían en el centro comercial Guatapurí y ahí fue cuando se independizó de su suegra porque esta nueva línea de productos no cabía donde estaban, razón por la cual se mudó a la cocina de su casa, ubicada en el barrio Los Campanos, donde vendía desde su garaje. Allí fue creciendo progresivamente hasta que en el año 2016 llega su hija Chechy (María Cecilia) y empezó a darle un nuevo impulso al negocio que ya pedía nuevas líneas de productos y procesos administrativos comerciales mucho más elaborados.

Es difícil escoger un solo producto estrella, de esas recetas que han pasado de generación en generación y que los amantes de las tortas y los postres pueden disfrutar en la ciudad. Porción de torta cuatro leches, brownie de pau, rollo de canela, pionono, beso de boba, napoleón, pave, carioca, María José, Oreo, Milky Arequipe y Zamba. Este último sabor es como la joya de la corona.

"Zamba" es una torta de vainilla rellena, cubierta con un dulce de leche (arequipe) que desarrolló Chechy la hija y que ha superado las expectativas por su delicado sabor que no empalaga, la combinación de sabores y la frescura que siempre mantienen. Hoy día Zamba es la torta más vendida, comprobando que eso del talento en la repostería viene de familia; en serio que no he probado algo similar en otro sitio, ese sabor de dulce de leche terso, solo lo tiene Cecy Dangond.

Direcciones:

Sede Campanos, transversal 19 No 2c - 75

Sede Novalito, parque carrera 6 No 12 - 33

Sede CC Mayales local 67 plazoleta postres

Sede CC Guatapurí entrada la pedregosa (isla)

Sede CC Guatapurí, en plazoleta de comidas

Instagram: @cecydangondreposteria

LA BOUTIQUE DEL DULCE VALLEDUPAR

Sorprendente encontrarse en una ciudad intermedia una historia como la de la persona que está detras de esta marca y quien cuenta con gran reconocimiento por parte de sus clientes, a pesar de todavía no tener punto de venta físico en la ciudad.

Ella es una argentina casada con un vallenato quien se vino a vivir a nuestro país y que quiso hacer patria trayendo la sabiduría de una de las cosas que mejor hacen los argentinos aparte de jugar fútbol, y es la maestría a la hora de hacer alfajores.

Tuve un hermano viviendo 10 años viviendo en Buenos Aires y cada vez que me visitaba siempre le encargaba ese delicioso postre que se compone de dos o más galletas unidas por un relleno dulce, generalmente bañadas en chocolate, glaseado o azúcar en polvo.

El relleno puede ser de dulce de leche o de miel, aunque también existen alfajores de frutas, mousse de chocolate y otros muy variados según la región del país sureño. Pero nada de eso que me trajeron se acercaba a lo delicioso de los alfajores frescos de Victoria, la pastelera profesional extranjera que ahora hace maravillas dulces en nuestro país.

Alfajor tradicional de galleta, coco y azúcar glaseada, otros cubiertos con chocolate negro y otros con chocolate blanco. Así va organizada la cajita de seis unidades muy bien empacadas que yo le llevé a mi esposa, y que sirve perfectamente como regalo de cumpleaños, de amor y amistad, y como detalle en cualquier fecha especial.

Los tuve que transportar seis horas por tierra y llegaron a mi casa en perfecto estado; también les compré una deliciosa tarta boutique, conitos de dulce de leche y otra tarta dulce que estaba deliciosa, crocante y sobre todo muy fresca. Espero que cuando regrese a Valledupar ojalá Dios mediante ya tengan punto de venta para poder disfrutarme un alfajor con una buena taza de café de la Sierra Nevada.

Whatsapp Domicilios: 3155575456

Instagram: @laboutiquedeldulceenvalledupar



SAN TELMO PASTELERÍA

Me alegra saber que en valledupar hay un lugar en la que una torta que tiene como ingrediente principal el chocolate, logre un perfecto equilibrio entre dulce, amargo, esponjosidad, brillantez en la presentación y consistencia al partirla y degustarla. Esa torta se llama "alarcón de chocolate" de una libra (torta de chocolate amargo, rellena con una capa de arequipe y cubierta con una delicada crema de chocolate).

Eso fue lo primero que probé, y aunque es de lo más sobresaliente, existen otros sabores como torta de chocovainilla, torta ferrero cake, María Luisa de arequipe, marmolado de chocolate, torta de naranja y amapola, torta Celina (torta negra de ciruelas y vino) y finalmente una deliciosa torta fría de media libra de tres leches.

San Telmo pastelería es una marca que nace en la ciudad de Valledupar desde el año 2.011, creada por Ana María Martínez Vicente (chef pastelera paisa, pero vallenata por adopción, quien como complemento de la gastronomía estudió hotelería, turismo y relaciones públicas en la ciudad de Medellín.

Mas tarde en la ciudad de Buenos Aires, Argentina realizó estudios como pastelera profesional y especializaciones en pastelería avanzada.) quien comenzó con su taller en casa, donde pasaba muchas horas de trabajo en un pequeño horno realizando pedidos para sus clientes. Poco a poco sus ventas fueron aumentando y de allí nació la marca que hoy representa con orgullo.

Ana Cuenta que la cocina para ella es la manera más pura de expresar el arte, la forma donde se puede mezclar, sabores, texturas, olores, colores de una manera especial que a más de uno hace sonreír. “Nos encanta ver la manera en que las personas disfrutan de nuestros productos, de nuestros sabores, amamos lo que hacemos y el mejor regalo es la felicidad que vemos en nuestros comensales cuando degustan nuestras creaciones’’

San Telmo como marca ha tenido dos grandes éxitos en la ciudad de Valledupar. En el año 2019 ganó el premio´´ Fogón de Oro´´ al mejor postre de la ciudad con el MONARCA DE FERRERO. En el año 2020 ganaron el premio "Nuestro Sabor" con el producto llamado TRIBLONDIES.

Dirección: Calle 4b 19c-19

Instagram: @santelmopasteleria

SUGAR BAKE HOUSE

Tenía curiosidad desde hace unos meses por probar algo que está muy de moda en temas de repostería; les hablo del popular "crookie", que no es otra cosa que la fusión entre un croissant y una galleta. Esta creación original, llamó la atención en sus inicios principalmente a los más jóvenes, y combina lo mejor de ambos dulces: la hojaldrada masa del croissant y la textura crujiente de una galleta con pepitas de chocolate recién horneada. Este postre que se volvió una sensación en TikTok, fue creado originalmente por el panadero parisino Stéphane Louvard, de la Boulangerie Louvard.

A la fecha ya se extendió su preparación por todo el mundo, y Colombia obviamente no iba a ser la excepción; así llegue a Sugar Bake House, quienes pegaron primero en la capital del Cesar, adaptaron la receta y actualmente le hacen filas para probar un producto de panadería absolutamente maravilloso.

Pero ellos no se quedaron solamente ahí, lograron también innovar con otro tipo de croissants como el chocoalmendra, el croissant de Oreo con chocolate blanco (también lo probé y es una delicia), uno muy bueno con avellanas con praliné, otro con frutos rojos, uno más de chocolate, arequipe, creoisant de queso mozzarella y bocadillo, de almendra, de crema pastelera y arándanos, croissant doble queso, de jamón y queso, napolitano, poulet (crema a base de queso, pollo y jamón con cebollas caramelizadas, croissant de pavo, croissant clásico y un paquete de mini croissants clásicos como para el desayuno.

Pero Sugar Bake House no es solamente panes hojaldrados; también tienen una gran variedad de productos de repostería como la tarta snicker (base de masa relleno de arequipe, chocolate y maní), alfajores clásicos y de chocolate, megabrownie, mega blondie con Oreo, y como son tan innovadores también les dio por sacar los "brookies" (barra de brownie con galleta).

Hay que dejar algo a la imaginación del lector, por eso no voy a describir las múltiples opciones que tiene este lugar, solo diré que es un muy buen sitio, con un ambiente acogedor y una excelente atención. El café para acompañar los postres es de buen sabor y compagina perfecto; me queda de tarea cuando vuelva probar las pizzas que también tienen fama y que piden mucho para llevar, pero abajo les dejo dirección y redes para que ustedes chismoseen un poco más el sitio.

Dirección: calle 14 No 19a 68 urbanización Santa Rosa, Valledupar

Instagram: @sugar_bakehouse



DELICIAS MYRIAM DULCES TÍPICOS

DeliciasMyriam es una empresa de producción gastronómica tradicional fundada el 4 de diciembre de 1992 por la señora Myriam Medina y su familia hasta el año 2014. En 2015 reinicia actividades con su gerente actual y hasta la fecha, Jorge Palacio (nieto directo de la señora Myriam e ingeniero civil de la Universidad de Pamplona especializado en gestión de proyectos de diseño e innovación en la Universidad Católica de Pereira.

En la infancia y adolescencia participó como ayudante de cocina de sus abuelos y madre, realizando diferentes tareas dentro de la cocina, también participó como auxiliar y apoyo en ventas, para sus abuelos y tíos en ferias y eventos dentro y fuera de la ciudad. Paralelo a sus estudios universitarios realizó estudios en cocina, capacitaciones en manipulación de alimentos, formación en gastronomía típica y aprendizaje relacionados con la cámara de comercio de Valledupar.

Desde enero de 2016, Jorge ha destacado por su perseverancia y su deseo de homenajear a sus abuelos y familia, por preservar, conservar y elaborar auténticos dulces vallenatos de manera artesanal.). Los dulces artesanales costeños, pero sobre todo vallenatos son su razón de ser, y el objetivo es cuidar, preservar y promocionar los sabores, la cultura y el amor por esa bonita tradición gastronómica.

Sobre eso hay que hacer énfasis pues no ha sido costumbre a través de los años para nosotros las personas del interior, ese consumo masivo, sobre todo en época de semana santa. En época antigua si tenías entre siete y cincuenta y nueve años había que hacer un ayuno grande durante la cuaresma que consistía en una sola comida al día pero los directivos religiosos permitían también sobre todo a los trabajadores la ingesta de alimentos que incluyeran dulces y carbohidratos y así poder aguantar las extensas jornadas laborales que exigían gran esfuerzo físico.

Es una costumbre heredada de los que nos conquistaron y data dicen muchos desde la edad media; en nuestro país se masificó gracias a las innumerables frutas que produce nuestra tierra, por eso se pueden ver sobre todo en las ciudades costeras que se reparten dulces entre los vecinos como símbolo de tregua en la semana mayor y hasta se hacen festivales en ciudades como Cartagena, Barranquilla y por supuesto en Valledupar, cuando se engalana la plaza Alfonso López con carpas blancas y muestras de dulces como ñame, yuca, plátano, corozo, icaco, ruibarbo, papaya, mamón, guandú, coco, tamarindo y cuanta vaina se le ocurre a las cocineras tradicionales vallenatas.

Por eso es que es tan valiosa esta marca, porque combina la dulcería típica con elementos representativos del folclor vallenato, utilizando moldes hechos a la medida que capturen la esencia de su cultura local y los dulces típicos de la ciudad de Valledupar, presentados especialmente para turistas y locales que reflejen gustos por los elementos representativos de la historia gastronómica y folclor vallenato. Ser creativos les ha permitido ofrecer una experiencia única a sus clientes, brindándoles productos de calidad que no solo sean deliciosos, sino también representativos de la rica tradición cultural.

En su menú pueden encontrar divididos en varias categorías los dulces que ofrecen, a saber: dulces blandos y mermeladas (leche, coco con leche, leche cortada, grosella, papaya con piña, piña con coco, papaya, tomate de cocina, casquitos de guayaba, mango, corozo, trifásico de papaya, piña y tomate de cocina y arequipe entre otros), dulces duros o panelitas (cocadas, pasta de maduro, panelitas de leche, pasta de arracacha, pasta de ñame y pasta de toronja), postres fríos, combos y hasta bolis (vikingos o refrescos) de los sabores tradicionales de dulce en agua o en leche.

Como pueden ver es una verdadera joya y me encanta la bonita y dulce labor que hacen en la capital del Cesar participando siempre de todas las ferias sobre el tema y haciendo presencia con stands en grandes eventos.

Dirección: Centro Comercial Megamall Valledupar 2do piso, local L-42

Instagram: @deliciasmyriam