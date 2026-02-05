Fue elegido por el Consejo Superior en 2024, pero tres demandas buscaron anular su elección y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander enterró la pretensión

El rector Ivaldo Torres presentó su candidatura para la tercera reelección con la seguridad de haber cumplido al milímetro lo establecido por los estatutos de la Universidad de Pamplona que, según el Estatuto, tiene unas particularidades que abren posibilidades distintas para la reelección a la rectoría.

Mientras que en la mayoría de las instituciones y universidades públicas del país los rectores deben someterse siempre a procesos de consulta o votación en el Consejo Superior tras convocatoria, en Pamplona el Estatuto permite la continuidad directa si los indicadores de gestión son sobresalientes, y aún la vía de la convocatoria pública para un tercer mandato, que fue por la que optó el rector Torres cuando aspiró a un tercer periodo.

Así lo entendió el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y por esto desestimó las demandas que pretendían conseguir que se anulara la designación de Torres como rector de la universidad por tercera vez.

Sobraban los créditos para la aspiración de Ivaldo Torres, y así lo dejaron saber los estudiantes cuando votaron masivamente por él en respaldo a sus ocho años en la conducción de la tradicional Universidad de Pamplona, y le dieron el triunfo en la consulta del 20 de octubre. Pero no fueron solo los alumnos, también resultó ganador de la consulta entre los docentes, los egresados y los administrativos. Había además superado con creces todos los indicadores de gestión en sus dos rectorías, durante las que consolidó la calidad educativa de la tradicional Unipamplona, una de las más influyentes en la región, con 25 mil alumnos y múltiples programas de extensión en el departamento.

El 25 de noviembre del 2024, el Consejo Superior Universitario (CSU), encabezado por el gobernador William Villamizar e integrado por monseñor Luis Ernesto Mendoza Suárez como representante del sector productivo; Rafael Leal Landazábal, en nombre de los exrectores; Luis Alberto Garzón Lozano, de los estudiantes; José Antonio Gélvez Ramírez, de los egresados; Luis Manuel Palomino Méndez, de las autoridades académicas y José del Carmen Santiago Guevara, de los docentes, lo escogió entre los 18 candidatos que aspiraron. Se posesionó el 4 de diciembre del 2024.

Pero no faltaron los contradictores que esta vez quisieron atajarlo e invalidar su elección por la vía jurídica, y llegaron tres demandas de nulidad electoral interpuestas, pretensión que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander enterró el pasado 22 de enero.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la nulidad de la designación de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona (2025–2028).

La Sala concluyó que no hubo tercera reelección, al tratarse de una designación por convocatoria pública.

Los magistrados del Tribunal de Norte de Santander hablaron claro

Aunque el proceso en contra de la designación de Torres alegaba que su elección estaba viciada debido a que el Estatuto General de la Universidad permite una sola reelección, entre otros asuntos, el demandante no consiguió probar sus afirmaciones, y el Tribunal concluyó que no se demostró “la trascendencia invalidante de las irregularidades alegadas”.

Según el fallo del Tribunal, fue evidente que la designación de Torres como rector en 2017 “se produjo como resultado de un proceso de convocatoria (Acuerdo 092 de 29 de diciembre de 2016); para el período 2021–2024 el Consejo Superior dispuso la reelección excepcional del rector con base en la evaluación del plan de gestión y el cumplimiento del porcentaje exigido (Acuerdo 034 de 28 de agosto de 2020); y para el período 2025–2028 el Consejo Superior abrió convocatoria mediante el Acuerdo 031 de 10 de octubre de 2024, adelantó el procedimiento y, como resultado de ese proceso competitivo, expidió el Acuerdo 051 de 4 de diciembre de 2024 designándolo”, con estas conclusiones se determinó que la designación no estuvo viciada, dado que no han ocurrido dos reelecciones consecutivas.

El Tribunal respaldó con su fallo los argumentos expuestos por la defensa de Torres, que sostuvo que los cargos que pretendían achacársele estaban basados en “afirmaciones genéricas sin respaldo probatorio suficiente”. Por todo lo anterior, la designación de Ivaldo Torres fue ratificada y él continuará como rector de la Universidad de Pamplona hasta 2028.

Ivaldo Torres Chávez

Ivaldo Torres Chávez tiene una carrera académica no solo en la Universidad de Pamplona de la que es egresado sino que ha sido representante de las universidades públicas en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y ha trabajado en la creación y mejora de políticas educativas en Colombia. Entre sus contribuciones más notables se encuentra su participación en la formulación del decreto 1330 de 2019 y del acuerdo 02 de 2020, que actualizaron el modelo de acreditación institucional en Colombia, y, en 2023, logró obtener la acreditación internacional institucional y de tres programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por parte de la Agencia EQUAA para la Universidad de Pamplona. Esta certificación ratificó los altos estándares de calidad académica de la institución y abrió puertas para la cooperación internacional.

