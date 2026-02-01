El primer colombiano en jugar un Mundial de fútbol, lo hizo sin la camiseta tricolor cuando la Selección no figuraba

Alessandro Frigerio Payán, de mamá colombiana y papá suizo, nació en Tumaco y logró estar en el tercer Mundial de la historia en 1938, jugando para Suiza

El Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá está a la vuelta de la esquina, y cuando se habla de la historia de Colombia en la máxima competencia de este deporte, el hincha tricolor suele pensar en Chile 1962, el primer torneo al que asistió la Selección Colombia. Sin embargo, la presencia de un colombiano en una Copa del Mundo ocurrió mucho antes, casi treinta años antes de que el país debutara oficialmente en la máxima cita del fútbol.

Ese hito se remonta a 1938, en Francia, y tiene nombre propio: Alessandro Frigerio Payán, un futbolista nacido en Tumaco, Nariño, que terminó defendiendo los colores de la selección de Suiza en uno de los mundiales más singulares del siglo XX.

Alessandro Frigerio nació en 1914, hijo de padre suizo y madre colombiana. Pasó su infancia entre Tumaco y Buenaventura, dos puertos del Pacífico que décadas después serían reconocidos como semilleros históricos de futbolistas colombianos. Allí aprendió a jugar fútbol antes de que su familia se trasladara a Europa cuando él tenía nueve años, tras el nombramiento de su padre como cónsul honorario de Colombia en Lugano.

En Suiza, Frigerio desarrolló su carrera deportiva a pesar de la oposición familiar. Se formó en clubes locales y tuvo un breve paso por la división juvenil del Liverpool inglés, convirtiéndose en el primer colombiano vinculado al histórico club británico, mucho antes de que Luis Díaz (hoy en el Bayern Múnich alemán) llegara a la Premier League.

De goleador en Suiza a jugar el Mundial en Francia

Su consolidación llegó con el Young Fellows Juventus de Zúrich, equipo con el que jugó durante ocho temporadas y ganó el campeonato suizo de 1935-1936. Durante tres temporadas fue goleador del fútbol suizo, un registro que lo ubicó entre los atacantes más efectivos de su época.

Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección de Suiza. En 1933 marcó un gol en las eliminatorias al Mundial de 1934 frente a Yugoslavia, y cinco años más tarde fue convocado al Mundial de Francia 1938. Con esa citación, Alessandro Frigerio se convirtió en el primer colombiano en disputar una Copa del Mundo, aunque lo hiciera con otra camiseta nacional.

Alessandro Frigerio Payán (derecha) tuvo una destacada carrera en Suiza, como jugador y director técnico.

El Mundial de 1938 estuvo marcado por el ambiente previo a la Segunda Guerra Mundial. Participaron quince selecciones, trece de ellas europeas, y fue ganado por Italia, que logró el bicampeonato. Colombia no tomó parte del torneo ni de las eliminatorias sudamericanas.

Tras el Mundial, Frigerio fue fichado por el Le Havre Athletic Club, en Francia, donde consiguió el ascenso a primera división. Allí comenzó a ser conocido como “Mucho” Frigerio, apodo que lo acompañaría el resto de su carrera.

De futbolista a técnico y árbitro

Su vínculo con el fútbol no terminó al retirarse como jugador. Fue campeón como director técnico del FC Chiasso en Suiza (1948) y, años después, regresó a Colombia como árbitro profesional durante la década de 1950, completando un recorrido poco común: jugador, entrenador y árbitro en el fútbol profesional.

Alessandro Frigerio Payán falleció el 10 de enero de 1979, a los 64 años, en Suiza. Su historia lo ubica como una figura pionera del fútbol colombiano, protagonista de un Mundial cuando el país aún no soñaba con llegar a uno.

