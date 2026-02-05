El mega combo de famosos que estarán en MasterChef 2026 con los que RCN quiere tumbar al Desafío de Caracol

RCN encendió motores para MasterChef Celebrity 2026 con un elenco de 24 famosos que mezcla actores, influencers, deportistas y comediantes.

MasterChef Celebrity 2026 comenzó oficialmente sus grabaciones, consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos de RCN para este año. Aunque la fecha exacta de estreno sigue bajo reserva, la maquinaria del reality gastronómico ya está en marcha y con una alineación que no pasa desapercibida.

La apuesta es clara: 24 celebridades competirán noche tras noche por el título de mejor cocinero amateur del país y por un premio que, en la edición anterior, alcanzó los 200 millones de pesos. El programa mantiene la fórmula que le ha dado resultados desde 2018, pero eleva la apuesta con un reparto que cruza generaciones, oficios y audiencias digitales.

El elenco que engalana MasterChef Celebrity 2026

En esta nueva temporada, el canal reunió actores reconocidos de la televisión colombiana como Angélica Blandón, Marcela Carvajal, Sebastián Vega, Luciano D’Alessandro, Jimmy Vásquez y Verónica Orozco. A ellos se suman figuras con fuerte presencia en redes sociales como Emiro Navarro, Sebastián Villalobos y Pautips, ampliando el alcance del formato a públicos más jóvenes.

También hay espacio para el humor y el deporte. Comediantes como Iván Marín, Tavo Bernate, Virginia Lizcano y Luisa Vergara compartirán cocina con el tenista profesional Robert Farah, en una mezcla que refuerza la idea de un casting pensado para generar conversación desde el primer capítulo.

El grupo se completa con presentadores y periodistas como Milena López, Julieta Piñeres y Diana Mina, además de actores en ascenso como Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Víctor Tarazona y Mariana Mozo. En total, 24 participantes enfrentarán retos técnicos, de creatividad y presión extrema.

Jurados y conducción sin cambios

RCN decidió mantener la estructura que funcionó en 2025. Claudia Bahamón seguirá al frente de la conducción, acompañando a los famosos durante las pruebas. En el jurado repiten Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la chef mexicana Belén Alonso, quien completa así su segundo año consecutivo en el programa tras reemplazar a Adria Marina.

La temporada anterior cerró con una final seguida masivamente por la audiencia y con Violeta Bergonzi como ganadora. Ese antecedente explica por qué MasterChef Celebrity 2026 se perfila como uno de los grandes eventos televisivos del año, incluso antes de revelar su fecha de estreno.

