Registrador y presidente: una coincidencia muy peligrosa

¿No les parecen muy preocupantes las declaraciones que acaban de conceder tanto el Registrador como el presidente Duque? ¿Será coincidencia? De acuerdo con las noticias de hace un minuto, el registrador Alexander Vega solicitó un reconteo general de los votos correspondientes al sufragio del Senado, y el presidente Duque afirmó que "es recomendable considerar, por parte del Consejo Nacional Electoral avanzar con un reconteo general en la elección a Senado." Es decir, la independencia que debe tener la Registraduría del Estado Civil de todos los poderes del Estado para garantizar la total transparencia de las votaciones murió descaradamente ante los ojos de todo el país. El gobierno Duque entregado a Uribe y el Registrador Vega arrodillado al gobierno Duque, y por ende, a Uribe. ¿Cuántos días es que quedan de ese gobierno?

Esto es supremamente grave; y donde los resultados de ese reconteo general difieran de las últimas declaraciones de Vega, y terminen en que Uribe recupere lo que perdió, (un solo senador) y el Pacto Histórico deje de tener los 21 senadores (19 Pacto y 2 circunscripción indígena) que la misma Registraduría anunció, se va a generar una situación que es prudente no anticiparse a calificar. Aquí vale la pena recordar quien tiene la custodia de los votos desde marzo 13; un punto que ya deslegitima de por sí ese reconteo general.

Con una seria preocupación debe señalarse que esta coincidencia, esta postura antidemocrática de quienes hoy ostentan el poder es la piedra que le faltaba a una de las elecciones presidenciales más complejas de las últimas décadas. Les importa un comino a estos actores que se sienten con patente de corso para burlarse de la institucionalidad colombiana y hacer lo que creen que les conviene; pero se equivocan. La Revista Cambio tiene razón, "Uribe llama a desconocer las elecciones y Petro a defender la democracia".

Tanto Vega como Duque quedarán con una mancha histórica porque además el reconteo es una muestra de su profundo fracaso. El Registrador se confirma como el peor funcionario entre todos los que han estado en este cargo, porque esta institución nunca, como el mismo señala, se había visto obligada a anunciar un reconteo de votos. Y el presidente Duque porque a la acumulación de graves errores se le agregará que en su presidencia se realizó una de las elecciones más controvertidas, y peor diseñadas, de la historia colombiana. Fracasaron así vistan el hecho como quieran.

Es inconcebible, y se sabía, Vega no era el registrador que el país requiere y menos en estos momentos tan complejos. Se dejaron pasar sus declaraciones absurdas, inconvenientes, que ya demostraban para donde íbamos y la verdad es que ese sapo no lo tragamos como muchos otros de los amigos del presidente. Otra vez, Colombia ha quedado en el peor de los mundos: una elección histórica y con su credibilidad cuestionada para que los colombianos y los candidatos acepten con tranquilidad los resultados. ¿Habrá peor fracaso para el presidente Duque? Porque la quemada de este Registrador ya es monumental, así siga en el cargo. Este terrible episodio no se queda ahí. Pagaremos los colombianos, todos, porque en un país tan polarizado, nada peor que unas elecciones que ya muestran más odios que votos, partan de una profunda y justificada desconfianza en sus resultados.

Pero lo más grave de todo es que al pedido de un registrador ad hoc que muchos solicitan porque Vega tienen cero credibilidad hay que sumar la necesidad de un presidente ad hoc porque Duque demostró que su gobierno ni siquiera puede garantizar una elección.

