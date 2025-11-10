Productos agrícolas nacionales tendrán ruta directa para llegar a Shanghái en China desde Buenaventura 

La gran naviera china Cosco Shipping dueña del puerto peruano de Chancay firmó el acuerdo con Cesar Pachón de la ADR quien dejó como regalo ruanas boyacenses

La más importante naviera china, y la cuarta más grande del mundo, Cosco Shipping, anunció la inclusión de Buenaventura en su nueva ruta entre el puerto peruano Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. y el puerto más grande de la potencia asiática, Shanghái. Dueños del puerto de Chacay ya pusieron a andar el Expreso Chancay que en 30 días tiene la carga en Shanghái y desde las costas peruanas manejan el plan de conectar más puertos en el pacífico suramericano.

El acuerdo estratégico se selló en el marco de la participación de Colombia como invitado especial en la Feria de Importaciones de Shanghái, donde la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que tiene al frente al líder agrario boyacense Cesar Pachón quien acompaña a 26 productores de familias rurales que buscan llevar sus productos al mercado asiático.

Cosco Shipping Lines Colombia, la filial local de la compañía, ha sido clave en establecer rutas directas y estables entre China y Colombia. Desde 2019 conecta al puerto de Buenaventura con Shanghái, y en febrero de 2025 anunció la adición de una nueva ruta semanal, que forma parte del 10,8 % del mercado global de transporte marítimo que maneja la naviera estatal China.

La compañía ha reorientado su estrategia hacia mercados emergentes, como el colombiano, para contrarrestar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, una medida que busca equilibrar el dominio comercial chino.

Alcance global y operación en América

Cosco Shipping Corporation Limited fue fundada en 2016 tras la fusión de China Ocean Shipping Company y China Shipping Group Company. A finales de septiembre de 2025, la flota de Cosco Shipping Lines poseía y operaba 440 buques portacontenedores con una capacidad total aproximada de 2,4 millones de TEU(contenedor de transporte marítimo estándar de 20 pies de largo). Su alcance es global, con escalas en 650 puertos ubicados en 146 países y regiones de todo el mundo. Su sede principal en Shanghái cuenta con 28 divisiones, la compañía emplea 17.100 empleados de los cuales 5.479 están fuera de China.

Históricamente, la compañía ha marcado hitos importantes en América, como la llegada del primer buque mercante chino a un puerto estadounidense en 30 años (1979) y el tránsito del Cosco Shipping Panamá como el primer buque Post-Panamax por las nuevas esclusas del Canal de Panamá ampliado (2016). Dos años después, en diciembre de 2018, el presidente Xi Jinping, el presidente panameño Juan Carlos Varela y las autoridades del Canal visitaron las nuevas esclusas Panamax del Canal de Panamá mientras el buque M/V Cosco Shipping Rose esperaba para cruzar la esclusa número 1.

En Colombia, la compañía tiene oficinas comerciales en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali desde donde ofrece una solución logística integral que incluye servicios de transporte de carga, bodegaje, agenciamiento aduanero y transporte terrestre.

