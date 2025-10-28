Los dos mercados chinos que están dándole pelea a D1 y Ara en Bogotá con sus productos

El segmento low cost ha tenido diferentes competidores a lo largo del tiempo; sin embargo, nombres como D1 o Ara han logrado mantenerse y liderar el mercado. Aunque algunos rivales como Justo & Bueno intentaron posicionarse, terminaron cerrando sus puertas. En la actualidad, dos mercados chinos llegaron a Colombia para quedarse y darle la pelea a estas cadenas que venden millones. Ambos se encuentran en Bogotá y, por su propuesta, han logrado posicionarse rápidamente entre los capitalinos.

Mercatus9 y Akitoki, los mercados chinos que compiten con D1 y Ara

Estos dos nombres han sonado con fuerza durante 2025, y con justa razón. Ambas propuestas aterrizaron en el país hace poco, con una osada estrategia de posicionamiento en la capital.

Por su parte, Mercatus9 abrió recientemente una sede en el centro comercial Diverplaza, muy cerca de puntos de venta de D1 y Ara, demostrando que saben muy bien dónde ubicarse en Bogotá para no ceder terreno.

Este mercado, que ya cuenta con más de siete puntos en la ciudad, espera seguir ganando presencia en Colombia con futuras aperturas en Medellín y otras capitales. Además, no solo comercializa productos importados desde China: también tiene su propio restaurante, lo que le da una propuesta de valor diferente frente a sus competidores.

Por otro lado, Akitoki llega con una idea muy similar: ofrecer variedad a precios bajos. En su portafolio se encuentran productos para el hogar, juguetería, ropa y mucho más. Como su nombre lo sugiere, la mayoría proviene del país asiático. Su primera tienda está ubicada estratégicamente en la calle 116, entre la autopista Norte y la carrera 19.

Punto Akitoki.

Este lugar ofrece una gran variedad de productos, muchos desde los $5.000 pesos, lo que lo ha vuelto sumamente atractivo. De hecho, varios clientes aseguran que Akitoki podría convertirse en un competidor directo de Dollarcity por el tipo de mercancía que ofrece.

Así, estos dos mercados chinos buscan abrirse camino en Colombia, compitiendo de frente con los gigantes del formato económico: D1, Ara y Dollarcity.

