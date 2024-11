Rebajas de penas para abusadores sexuales de menores de edad: ¿es sensato?

Por: Fernando Ruiz R |

octubre 31, 2024

En el Congreso (octubre de 2024) se está discutiendo una reforma a la justicia y uno de sus puntos polémicos es la rebaja de penas para los abusadores sexuales contra los menores de edad. En medio de la discusión han sido violados y asesinados una niña en el Valle del Cauca y un niño en Cundinamarca. Uno de los motivos de esta rebaja es por la resocialización del criminal. En el mundo está comprobado hasta la saciedad que para los delincuentes que violan y matan a los niños, no hay posibilidad de resocialización, son enfermos, ellos no tienen posibilidad de curación; entonces se los debe apartar de la sociedad y no darles beneficios, pues aunque algunos de ellos son conscientes de su actitud criminal, no pueden controlar sus impulsos. La resocialización es posible para algunos tipos de delincuentes comunes, pero si al pagar sus penas no se les brinda las oportunidades de educación y trabajo, que la sociedad excluyente les ha negado y que los condujo a delinquir, volverán a delinquir, como también está comprobado ¡No se entiende qué conocimientos e información tienen estas personas que promueven o apoyan las rebajas de penas para los violadores y asesinos de niños!