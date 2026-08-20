- RCN vuelve a apostarle a Juan Pablo Urrego para su próxima novela, una historia llena de estrellas de la TV

Tras el éxito de Rigo, el paisa volverá a protagonizar una producción del canal, unto a Alisson Joan y un elenco de reconocidas figuras

Pa’ seguirte queriendo pintaba como una de las grandes apuestas de RCN. El regreso de la historia que conquistó a los colombianos en 2020 llegaba con la intención de devolverle al canal algunos de los números que necesita. Había un elenco de peso, una producción ambiciosa y una historia que, al menos sobre el papel, tenía los ingredientes para volver a conectar con el público.

Sin embargo, su impacto, por lo menos en las cifras de audiencia, no ha sido el esperado. Sin embargo, RCN no detiene su marcha y ya prepara una nueva producción. Para ella volvió a confiar en un nombre que le funcionó muy bien en el pasado reciente: Juan Pablo Urrego.

La nueva apuesta de RCN con Juan Pablo Urrego

Cuando Juan Pablo Urrego apareció en pantalla convertido en Rigoberto Urán, RCN encontró uno de sus mayores éxitos recientes. El actor paisa asumió el reto de interpretar al ciclista colombiano y su trabajo terminó convirtiendo a Rigo, estrenada en 2023, en una de las producciones más exitosas del canal.

Aquella interpretación terminó de consolidar a un actor que ya había dejado su huella en producciones como Sobreviviendo a Escobar, Alias JJ y El cartel de los sapos: El origen. Ahora, Urrego volverá a convertirse en una de las principales cartas de RCN para una nueva producción: Debo, luego existo.

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Sin embargo, la nueva apuesta no dependerá únicamente de él. Junto a Urrego estará Alisson Joan, una actriz que también viene de tener una importante exposición tras protagonizar la tercera temporada de La reina del flow, de Caracol Televisión.

Para el libreto, el canal eligió a César Augusto Betancur, más conocido como Pucheros. El guionista tiene una larga trayectoria en la televisión colombiana y ha estado detrás de producciones como La selección, trabajo por el que fue reconocido en los Premios India Catalina, y Las Hermanitas Calle. También participó en la escritura de Rigo.

RCN ha reunido además a varias caras reconocidas de la televisión colombiana. Geraldine Zivic, Víctor Mallarino, Marcela Benjumea, Biassini Segura y Julio Sánchez Cóccaro son algunos de los nombres que harán parte de la producción.

El proyecto aparece en un momento en el que el canal busca nuevas fórmulas para recuperar televidentes. Aún no se conocen los detalles sobre el estreno ni si tendrá una ventana previa en alguna plataforma antes de llegar a la televisión abierta.

Lo que sí parece claro es que, para esta nueva partida, RCN decidió volver a buscar a uno de los jugadores que mejor resultado le dio en los últimos años. Juan Pablo Urrego ya fue el rostro de uno de sus mayores éxitos recientes. Ahora tendrá el reto de demostrar que lo ocurrido con Rigo no fue casualidad. Además, es un nuevo chance para que el canal consiga desbancar a Caracol de los primeros lugares.

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