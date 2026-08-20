- El tremendo cambio que Caracol hará en uno de sus realities más populares ¿Buscando más rating?

El canal prepara una nueva temporada de El Desafío con una apuesta internacional que cambiará la competencia conocida por los colombiano

Caracol se ha acostumbrado a jugar con ventaja en la televisión colombiana. Sus novelas, realities y noticieros suelen ocupar los primeros lugares de audiencia, pero mantenerse arriba implica algo más que repetir las fórmulas exitosas. Cada temporada llega con el reto de sorprender a un público que ya conoce el formato y sabe qué esperar.

Yo me llamo es uno de los ejemplos más claros. El programa ha convertido sus cambios de temporada en parte de su propia identidad, incorporando novedades para mantener el interés de los televidentes. Ahora, Caracol prepara una transformación para otro de sus grandes protagonistas: El Desafío.

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El reality, uno de los formatos más longevos y reconocidos del canal, prepara una nueva temporada con una modificación que puede cambiar la dimensión del programa. La intención es dejar de mirar únicamente hacia Colombia y abrirles las puertas a participantes de otros países.

El Desafío quiere cruzar fronteras

Detrás de esta nueva idea están Sebastián Martino, gerente de Grandes Formatos y productor general del programa, y Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol. Ambos hacen parte del equipo que trabaja en la evolución de uno de los realities más importantes del canal.

Sebastián Martino, gerente de Grandes Formatos y productor general del programa

La encargada de revelar uno de los principales cambios fue Andrea Serna, presentadora del programa. Según anunció, la nueva temporada llegará en 2027 y tendrá un componente internacional que busca llevar El Desafío a una nueva etapa.

La principal novedad estará en los participantes. El programa abrirá la posibilidad para que personas de diferentes partes del mundo puedan convertirse en desafiantes y competir en el formato conocido como The Box, llevando a la competencia rostros que no necesariamente serán colombianos.

La idea supone un cambio importante para un programa que durante años ha construido buena parte de su identidad alrededor de participantes nacionales. Ahora, las pruebas podrían reunir a competidores de diferentes países, culturas y estilos de juego en un mismo escenario.

Caracol ya abrió el proceso de inscripción. El canal tiene habilitado el registro para quienes quieran postularse y aspirar a convertirse en uno de los participantes de la próxima temporada.

El cambio no es menor. El Desafío lleva años siendo una de las cartas fuertes de Caracol y su fórmula ya es reconocida por varias generaciones de televidentes colombianos. Ahora, el canal quiere probar si esa misma competencia puede funcionar cuando las fronteras desaparecen y los desafiantes llegan desde diferentes lugares del mundo.

Será en 2027 cuando se conozca si la apuesta consigue convertirse en una nueva etapa para el reality. Por ahora, Caracol ya movió la primera ficha: abrir la puerta de El Desafío para que la próxima batalla no sea únicamente entre colombianos.

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