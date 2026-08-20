La historia de Camilo Durán, la desconocida promesa que le quiere quitar a Luis Díaz su récord en la Champions

Camilo Durán suma 7 goles en las dos ediciones que ha jugado y se coloca como el sexto colombiano con más anotaciones, detrás de cracks como Duván Zapata y Falcao

Camilo Durán todavía no ocupa un lugar entre los grandes protagonistas del fútbol nacional. En Europa, sin embargo, el delantero samario ya dejó de ser un desconocido. A sus 24 años, el atacante del Celtic está contando sus goles en la Champions League mientras mira hacia arriba en una tabla que tiene a Luis Díaz en la cima.

La escena más reciente ocurrió en los playoffs de la competición. Frente al LASK Linz de Austria, Durán apareció dos veces frente al arco y firmó un doblete que llevó su registro personal hasta 7 goles en apenas dos ediciones de la Champions. El segundo tanto terminó de dibujar el dato que empieza a llamar la atención: solo uno lo separa de Duván Zapata y 10 de alcanzar a Díaz.

De Santa Marta a la Champions League

El camino de Durán hasta esta instancia no comenzó con en el fútbol nacional. Nacido en Santa Marta, pasó por las divisiones juveniles de Cozi Córner Niko, Huracán La Ocho e Independiente Medellín, pero no consiguió consolidarse en el Fútbol Profesional Colombiano.

El samario juega como extremo zurdo y suele moverse por el costado derecho para buscar el perfil hacia adentro. Desde allí, encuentra espacios para rematar y también puede ocupar diferentes posiciones del frente de ataque.

Su polifacético perfil lo ayudó a que su carrera tomará otro rumbo en 2021, cuando fue cedido al Flamengo de Brasil para integrar el equipo sub-20. Un año después llegó a Portugal para jugar con Lusitânia, en la quinta categoría del fútbol de ese país. Allí dejó una primera señal de su capacidad goleadora: marcó 19 tantos en 20 partidos y ayudó al equipo a conseguir el ascenso.

La ruta portuguesa continuó con el Estrela da Amadora en 2023, aunque la falta de oportunidades en el primer equipo provocó su regreso al Lusitânia. Allí volvió a participar en una campaña de ascenso, esta vez hacia la Liga 3. En septiembre de 2024 llegó al Portimonense, de la Liga Portugal 2, antes de dar el salto definitivo hacia Azerbaiyán.

El 25 de agosto de 2025 fue transferido al Qarabağ. Menos de un mes después, el 16 de septiembre, debutó en la Champions League contra el Benfica y tuvo una presentación que difícilmente podía pasar inadvertida: marcó un gol, dio una asistencia y fue elegido jugador del partido en la victoria 3-2.

Siete goles y Luis Díaz en la mira

Con Qarabağ llegó su primera gran temporada europea. Además del Benfica también enfrentó al Chelsea de Inglaterra, logrando la cifra de 5 goles en la Champions League 2025/26, cifra que puso su nombre en el radar del Celtic.

El histórico club de Escocia decidió incorporarlo para reforzar su ataque y Durán respondió en el campo: agregó dos tantos ante LASK Linz y llegó a siete. En pocas palabras, su recorrido hasta ahora se puede resumir así: cinco goles con Qarabağ y dos con Celtic, repartidos en dos participaciones en el principal torneo de clubes de Europa. Una locura.

Durán ya se instaló entre los máximos goleadores colombianos de la historia de la Champions. La clasificación está encabezada por Luis Díaz, con 17 goles, conseguidos durante sus etapas en Porto, Liverpool y Bayern Múnich. Jackson Martínez suma 13, Falcao García 12 y Duván Zapata 8. Enseguida después aparece Durán con 7.

La diferencia con el líder todavía es de 10 anotaciones, pero el samario ya tiene a un solo gol a Zapata y está a seis de Falcao. Cada partido de Champions representa ahora una oportunidad para recortar esa distancia y seguir avanzando en una lista construida durante años por algunos de los principales delanteros colombianos. Cabe recordar que Díaz es el único jugador que puede seguir aumentando su cuenta goleadora en esta competencia.

Mientras el Celtic vuelve a poner la pelota en movimiento, Durán tiene una nueva portería en el horizonte. El samario que todavía es desconocido para buena parte de Colombia ya dejó su nombre en la historia de la Champions y ahora ya no solo piensa en brillar en Europa, sino dejar su propia marca contra otros cracks que ya hicieron lo propio en el Viejo Continente.

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