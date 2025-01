RCN anunció la novela que estrenará pronto para levantar el rating; ya se lanzó en Prime Video

.Publicidad.

Los estrenos para este año no demoran en llegar y ya hemos visto algunos. Uno de ellos es Yo me llamo, reality que ha sido bastante exitoso y que hasta el momento ha tenido un buen rating. Por supuesto que RCN también viene este año con una gran programación, aunque por el momento no se sabe en qué fechas llegarán sus productos. Claro que desde ya, se ha empezado a ser visible cuál es la novela de RCN que no demora en llegar a las pantallas del canal. Promete ser una de las producciones con una historia llamativa y que logrará conquistar a los televidentes.

Darío Gómez, la novela de RCN que se prepara para llegar al canal

Las bionovelas han sido un gran acierto para Nuestra Tele. Recientemente, hemos visto varias historias que manejan este mismo formato y han tenido una gran recepción por parte del público. Ocurrió inicialmente con la historia de Leandro Díaz y poco después lo vimos con la novela de Rigo. Ambas historias tuvieron muy buen rating y la recepción de la gente fue muy buena. El formato funcionó y el canal lo sabía, es por eso que decidió hacerlo una vez más. Hace algunos meses se presentó en Prime Video la bioserie de Darío Gómez, siendo un trabajo en conjunto con Nuestra Tele.

Darío Gómez, la novela que llegará pronto a las noches de RCN.

Bueno, ahora la historia del 'rey del despecho', llegará como la nueva novela de RCN. A pesar de que la historia ya llegó antes a la plataforma, su arribo al canal es inevitable y seguramente llegue muy pronto. Ya en las redes del canal se ha empezado a anunciar su llegada, creando gran expectativas entre televidentes y aquellos que aún no ven la bioserie. Seguramente, esta novela, que cuenta con un impresionante elenco, logre una gran acogida por parte de los televidentes de RCN. Por ahora hay que esperar en qué fecha se estrena oficialmente.

Por otro lado, es bastante probable que su llegada no sea en solitario. Como es bien sabido, La casa de los famosos 2 también está por llegar oficialmente a las noches del canal RCN. El canal ya anunció que su estreno será el próximo 27 de enero y llegará a las 8 de la noche. Buscará ser la competencia directa de Yo me llamo, reality que ha tenido números muy buenos.

