La actriz que le dio la mano a Viena Ruiz en su época más difícil; estaba llena de deudas y sin un peso

Actualmente, Viena Ruiz es una de las presentadoras principales de Buen Día Colombia, matutino del Canal RCN. Por varios años, la famosa mujer se ha convertido en una de las mujeres más reconocidas en su campo. Sin embargo, su impresionante carrera no borra aquella huella que la marcó e impresionó a todo el país. Estamos hablando del gran escándalo que estuvo a punto de acabar con su carrera e incluso con ella. Aquel episodio en el que se vio involucrado su exesposo. Si bien es cierto que fue un momento muy difícil para ella, recientemente reveló que una actriz fue clave para salir de esta situación.

Natalia Ramírez, la gran aliada de Viena Ruiz durante su duro momento

Aquel momento, relacionado con Interbolsa y Viena Ruiz, será inolvidable para muchos. Si bien es cierto que a la mujer no le gusta hablar de esto, recientemente habló sobre todo lo ocurrido y cómo es que vivió aquel momento. Para ella fue terrible, no solo perdió todos sus ahorros de un día para otro, pues además perdió su trabajo. A esto hay que sumarle las deudas que tenía la presentadora en ese entonces. Esto no es todo, pues Viena también debía responder por sus cuatro hijos, lo que no era una tarea sencilla. Si bien es cierto que tenía apoyo económico del papá de los trillizos, del último ni que decir.

Esta situación podría ser un infierno para cualquiera. De una vida de lujo, la presentadora pasaba a vivir un verdadero calvario, sin dinero, sin trabajo y con miles de responsabilidades. Aunque, la mujer no tuvo que afrontar todo esto sola, pues una actriz fue clave para ella en este proceso. Se trata de Natalia Ramírez, quien fue su gran apoyo en aquel entonces. La famosa mujer le ayudó muchísimo y así fue como ella descubrió quiénes estaban realmente a su lado en los momentos más difíciles. Una confesión muy reveladora, más teniendo presente la persona que era Viena antes del escándalo.

Claro que la mujer logró superar todo esto, encontró otro trabajo y brilló como vendedora. Aunque, tuvo la oportunidad de volver a la televisión, y actualmente la vemos brillar en el Canal RCN. Muchos la consideran un claro ejemplo a seguir, por su increíble dedicación y perseverancia por sacar a sus hijos adelante. Además, la fe también fue algo clave para el proceso que llevó la mujer, algo que no deja de lado al recordar aquel momento.

