Razones para preguntarnos, cuatro años de gobierno Petro: ¿insuficientes?

El gobierno no piensa modificar un articulito para eternizarse en el poder pero es válido pensar la continuidad de los cambios de un insuficiente periodo de 4 años

Por: German Peña Cordoba |

marzo 17, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El gobierno actual no debe estar pensando en modificar un "articulito" para eternizarse en el poder, como efectivamente si sucedió en el inmediato pasado; pero si es válido, desde ya, pensar en la continuidad de los cambios que se puedan lograr en un pírrico e insuficiente periodo de 4 años.

Si contextualizados la historia política Colombiana, los partidos tradicionales que componen el bipartidismo ( Liberales y Conservadores) han tenido largos periodos de gobierno y nadie ha llamado a esto "Dictadura". La "Hegemonía Conservadora" duro 44 largos años 1986-1930; comenzó con el presidente Rafael Nuñez y termino con el presidente Miguel Abadia Mendez.

-Publicidad.-

La llamada "Hegemonía Conservadora" la perdieron porque finalmente se dividieron entre el General Alfredo Vazquez Cobo y Guillermo Valencia en beneficio del candidato Liberal Enrique Olaya Herrera elegido presidente (1930-1934). Luego del poder hegemónico, el partido Liberal tuvo varios periodos instalado en el poder, indudablemente más cortos, pero sobrepasaron los 4 años. Después de Enrique Olaya Herrera, vino una hegemonía Liberal de 16 años: Alfonso López Pumarejo, Lleras Camargo, que le completó el segundo periodo a Lopez Pumarejo y Eduardo Santos; total 16 años ( 1930-1946). La elección de Gustavo Petro fue un fenómeno excepcional. ¡Fue la muerte de un fantasma!.

Los de siempre, no contentos con lo anterior y de manera non sanctas, han frenado el ascenso de un poder popular y se han atornillado en el, con el propósito de extender su plutocracia, a través del fraude electoral, o ventilando como el Coco el fantasma de un falso "Comunismo". Un claro fraude, fue el robo a las elecciones al Gral Gustavo Rojas Pinilla en 1970, en favor de Misael Pastrana Borrero. El Frente Nacional fue otra fuente perversa de cooptar el poder; la modificación de la constitución en beneficio propio como fue la reelección de Álvaro Uribe Vélez y de contera quería un tercer periodo, que afortunadamente la corte lo impidió, pero lo logró después y en cuerpo ajeno a través del obsecuente Ivan Duque.

Publicidad.

Otros han sido los metodos: la desaparición física de quienes han pretendido ganarse el favor del pueblo ha sido una constante, los casos de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitan, Luis Carlos Galan o el Genocidio de todo un partido, como lo fue, el caso de La Unión Patriótica y sus candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, nos demuestran claramente la ausencia de pluralidad política en Colombia.

En este orden: ¿porque sería un pecado pensar que las ideas del Progresismo se extiendan más allá de los 4 años, en cabeza de un liderazgo diferente a Gustavo Petro pero que se identifique con su ideario?. ¿Por qué? Es de perogrullo no pensar que es absolutamente necesario que un nuevo Liderazgo se identifique con las reformas iniciadas. Es un error no imprimirle continuidad a lo iniciado y lo más importante: no alcanzar a implementar lo aprobado.

Ejemplos hay muchos en la historia reciente, en la cual, los buenos propósitos no tienen continuidad de parte del gobierno que entra y que se encuentra en la otra orilla ideologica. El Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) a pesar de pertenecer al establecimiento político, dejó las bases de la tan anhelada Reforma Agraria, esto se dio cuando el Liberalismo era el partido de las reivindicaciones sociales. El último candidato del Frente Nacional Misael Pastrana (1970-1974) "gano" las elecciones, inmediatamente se posesionó "echó para atrás" las reformas del gobierno Lleras. Para ello realizó "El Pacto de Chicoral" que fue un acuerdo firmado en Chicoral Tolima, entre el gobierno Pastrana, Congresistas y terratenientes con el fin de acabar con el intento de Reforma Agraria iniciado por Lleras Restrepo. ¡Lo lograron! Iniciar de cero es una pasion permanente, es un inexplicable afán cada 4 años.

El Gobierno Santos y la exguerrilla de las FARC en su momento calcularon mal los tiempos, la firma de los acuerdos y sus 5 puntos, sobre todo el primer punto: Desarrollo Rural Integral, que garantizaría entrar a solucionar el problema madre que genera el conflicto armado en Colombia que es la concentración de la tierra, le sucedió exactamente lo mismo que a la Reforma Agraria de Carlos Lleras: ¡la sabotearon!

La demora en las conversaciones de paz, su firma e implementación hizo que no se alcanzara la ejecución de la implantación y esta por razones de periodos presidenciales, hizo que cayera en un gobierno opositor a los acuerdos como lo fue el gobierno Uribe- Duque, que durante su mandato ni siquiera fue mencionada la palabra Paz.

Ejemplos existen muchos en Colombia, de esta discontinuidad programática que impide que exista coherencia y empalme con lo que viene. Lo anterior, explica por qué de la necesidad imperiosa a futuro, de no reelegir una persona, pero sí un programa, que le imprima continuidad a lo logrado.