Ramiro Meneses dispuesto a todo con tal de no envejecer

El actor y director protagonizó varios videos de la especialista en estética y su doctora María Cabarcas. Tal vez anticipando su participación en Masterchef Celebrity, Ramiro Meneses decidió someterse desde diciembre del 2021 a un tratamiento e rejuvenecimiento avanzado 3D, que no requiere cirugía pero sí varios retoques en el rostro. La razón principal para someterse a esto sería la carga laboral del paisa de 51 años.

“En el último tiempo, he venido con un ajetreo de mucho trabajo y labor, horas largas, y las luces resecan la piel. Uno siempre está obligado a hidratarse, pero no siempre es así. Entonces, la piel siempre empieza a sufrir. Y, bueno, no tenemos 20 años” confesó el hombre que se habría tratado la papada, el rostro, levantamiento de cejas y contorno.

