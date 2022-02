La humillación de Alejandro Restrepo a Aldair Quintana que los hinchas de Nacional no le perdonan

No se aguantó más los errores del arquero y lo sacó al inicio del segundo tiempo, sentenciándolo en frente de todo el mundo. Ni a los hinchas de Nacional les gustó

Atlético Nacional sumó una nueva derrota en la Liga Betplay y el equipo sigue colmando la paciencia de muchos hinchas que no quieren más en el banquillo a Alejandro Restrepo. Les gustó su llegada como sustituto de Guimaraes tras su fracaso y también el de Osorio, pero ya no soportan ver cómo un técnico sin experiencia en la élite del fútbol se mantiene en el equipo que, además del título de Copa, no ha logrado nada más.

El 3-1 contra Bucaramanga fue tan solo la segunda derrota en toda la liga y pese a ello Nacional sigue en tercera posición. Sin embargo la exigencia en el equipo es tal que todos tienen la percepción que las cosas van mal, empezando por el portero Aldair Quintana. Tuvo un mal semestre pasado y los hinchas lo querían fuera del equipo por su rendimiento y por insultar a la hinchada, pero tuvo el respaldo de todo el equipo y se ha alternado la titularidad con Kevin Mier.

Sin embargo, sus errores no han cesado y el que cometió contra Bucaramanga fue la gota que rebasó el vaso para Restrepo. Prácticamente le regaló el segundo gol al equipo Leopardo y pudo haber hecho más en el primer tanto, por lo que el técnico decidió reemplazarlo en el entretiempo, algo que casi nunca sucede en el fútbol.

El golpe, duro. Aldair Quintana fue sustituido en el entretiempo de la derrota 3-1 de Nacional ante Bucaramanga con un equipo mixto. No la pasa bien él, tampoco el equipo tras el golpe internacional. Es un buen entrenador Alejandro Restrepo... pisa un vidrio delgadísimo. pic.twitter.com/Q7j3a7f76V — Goles en Directo (@golesendir_) February 28, 2022

Las reacciones de los hinchas y expertos del fútbol no se hicieron esperar. Algunos celebran la decisión de Restrepo, ya que frente a todos reconoció que se equivocó al darle oportunidades a Quintana cuando su nivel no es el que se requiere para estar en Nacional. Sin embargo otros le dan duro al técnico por sentenciar de esta manera y a los ojos de todo el mundo a un portero que todavía tiene carrera por delante. Seguramente este fue el último partido de Aldair con Nacional, ya que su relación acaba de romperse con el técnico además de los problemas que ya tenía con la hinchada. Aquí algunas reacciones sobre lo sucedido:

Me imagino que este fue el último partido de Aldair Quintana en el arco de Nacional. No le da ni para ser suplente. Insólito que un jugador de un nivel tan pobre siga en un equipo grande. — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) February 28, 2022

La debe estar pasando mal, muy mal Aldair Quintana. Pensando en la persona @nacionaloficial tendrá que ayudarle a salir del agujero en el que se encuentra. Mentalmente esta quebrado. Futbolísticamente ya no aporta, en parte, por todo el peso que carga. La relación no da más. — Juan Felipe Mejía M. (@juanfedeportes) February 28, 2022

Lo prendió fuego Restrepo a Aldair Quintana, códigos le faltaron... — OSCAR JAVIER GARCES (@DOGORBiG) February 28, 2022

Restrepo salió tan bravo de la rueda de prensa, que casi dice que le estamos interrumpiendo su proceso de aprendizaje con tanta crítica. — Geo (@ElMismoGeo) February 28, 2022