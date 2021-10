¿Quieren matar a Lina Tejeiro?

.Publicidad.

La actriz Lina Tejeiro ha dicho en sus redes sociales que ha recibido hasta amenazas de muerte como consecuencia de los besos que en su cumpleaños número 30 se dio con las influencers Aida Merlano y Epa Colombia.

"Me parece triste y terrible que moleste tanto el amor o el beso entre dos personas del mismo sexo, cuando no tiene nada de raro ni del otro mundo. Nos cuesta tanto normalizar el amor, estamos tan llenos de odio. Me han insultado, me han dejado de seguir, me han hasta deseado la muerte solo por darle dos picos a dos amigas mías, que no le veo nada de malo", escribió la actriz.

Lina Tejeiro aprovechó la polémica que ha desatado los besos con las mujeres para enviar un mensaje en contra de la discriminación con las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI.

"Normalizamos tanto el odio y las peleas, pero nos cuesta normalizar los besos entre las personas del mismo sexo porque somos unos retrogradas. Aceptemos que en el mundo hay hombres que se gustan con hombres, es normal (...) lo más lindo es la empatía que se ha despertado en mi hacia la comunidad LGBTI, de verdad reciben tanto odio de la humanidad, me aterra que de verdad me hayan hasta deseado la muerte por darme besos con una amiga.

