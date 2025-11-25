Quienes son los extranjeros detrás del proyecto ecológico de energía solar que se hace en Colombia

Fueron holandeses de Climate Fund Managers los que lograron montar cerca de Cúcuta una granja solar que cumple estándares internaciones

La empresa detrás del primer proyecto solar de Colombia con cumplimiento de estándares internacionales es la Holandesa, Climate Fund Managers. El negocio tiene de CEO a Andrew Johnstone, quien está desde el origen de la compañía; sin embargo, la compañía es el fruto de la asociación entre el banco de desarrollo de los Países Bajos y la empresa de inversión de Sudáfrica Yellowwoods, directora ejecutiva Nicola Galombik.

El ejecutivo Andrew Johnstone fue seleccionado por haber trabajado previamente en la African Infrastructure Investment Managers (AIIM), en otras palabras, debería saber cómo levantar proyectos fuera de la Unión Europea. En la organización AIIM, Johnstone participó en la estructuración, captación y despliegue de varias inversiones en África. Ahora, en, Climate Fund Managers debe velar por construcciones en América Latina, y en Colombia.

Los europeos instalaron en La Esperanzan Norte de Santander, una granja solar con capacidad para producir 43 GWH de energía limpia. Energía suficiente para abastecer a 32 mil personas y la reducción de 13 mil toneladas de CO2 anuales. En la zona debieron trabajar de la mano con la organización privada Andina Solar. Donde se seleccionó como gerente a Diana Corzo, que debió velar por el buen gasto de 20 millones de dólares, el valor del proyecto. Los europeos no tienen sola inversión en Colombia.

Además del proyecto en Norte Santader, los holandeses buscar materializar en Alejandría, Antioquia una Central Hidroeléctrica llamada PCH Nare. Infraestructura capaz de producir 132 GWH de energía limpia y de suplir el consumo de más 100.000 personas.

