¿Qué está pasando en la Agencia Nacional de Infraestructura con la selección de los interventores para las concesiones?

Desde hace 10 años, la ANI venía realizando un procedimiento donde presentaba a cada proponente el resultado de su oferta presentadas y el puntaje asignado, de esa forma los proponentes conocían previo a la definición del orden de elegibilidad, cual fue el resultado de su evaluación. Ahora, en cambio, solo muestran el informe en la audiencia, sin dar tiempo a los proponentes de analizar su evaluación y poder realizar observaciones.

En los últimos procesos de concurso de méritos VJ-VEJ-CM-002-2025, VJ-VEJ-CM-003-2025, VJ-VEJ-CM-004-2025 y VJ-VEJ-CM-005-2025, solo mostraron el informe en la audiencia, a solicitud de los oferentes se les otorgó una hora para que lo revisaron, sin embargo, las observaciones que presentaron no fueron atendidas, vulnerando los principios de transparencia rectores de la contratación estatal.

En el proceso VJ-VEJ-CM-004-2025, se leyó el informe de evaluación final en la audiencia del 4 de noviembre, donde se otorgó una hora para revisión de este, donde se conoció que solo había 14 proponentes habilitados de los 42. El proponente ganador fue el 22 - CONSORCIO GIS INTERPACIFICO, que ganó 4 de los 5 contratos que presentó, ya que el contrato de orden 5 no fue validado.

De igual forma, en el proceso VJ-VEJ-CM-005-2025, por valor de $ 104 miles millones, la audiencia inició el 12 de noviembre, luego de leer el informe final en la audiencia, la Entidad suspendió para revisión de las observaciones. Una vez se reanudó la audiencia se informó que el oferente ganador era el proponente 37 - CONSORCIO HG MANIZALES. Al reanudarse la audiencia, varios oferentes se quejaron porque no se tuvo en cuenta lo expresado en las observaciones al informe final. La Entidad silenció los micrófonos de los proponentes y cerró la audiencia. Dos días después, el viernes 14 de noviembre a las 9:04 p.m. se presentó un nuevo informe de evaluación, el número 3 del proceso, modificando el orden de elegibilidad y el valor de la mediana (disminuyendo 130 SMMLV). Se dio como ganador al proponente 31 - CONSORCIO GIS PROVIAL, proponente que ganó con 3 de los 5 contratos que presentó, ya que el contrato de orden 3 no fue tenido en cuenta por inconsistencia que nunca se aclaró y el contrato de orden 5 no fue teniendo en cuenta en ninguno de los informes de evaluación sin explicación.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura ya se ha manifestado al respecto

Sería importante que la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, revisen el cambio de actuar al interior de la ANI, porque esta situación a denotaría actos de corrupción, en una Entidad que se ha caracterizado en sus anteriores administraciones por ejemplo de transparencia.

