- Quienes son los dueños de las oficinas por las que el Ministerio de la igualdad pagaba millones y el liquidador devolvió

Famoc de Papel con Javier Ramírez, adecuo el edificio con arriendo a largo plazo que el Pastor Milton Rodríguez quiere cancelar para ahorrar al país 2.000 millones

El pastor John Milton Rodríguez comenzó la orden de liquidar del Ministerio de Igualdad, que fue el proyecto bandera y, a la vez, el gran fracaso de la exvicepresidente Francia Márquez durante el cuatrienio de Gustavo Petro.

En consecuencia, cinco pisos arrendados en el Edificio Centro de Comercio Internacional fueron desocupados. Rodríguez, junto con su equipo de trabajo, empezó a sacar los computadores y demás implementos de trabajo de las oficinas de la calle 28. Para Rodríguez una vez se termine el proceso de desmonte se ahorra al año un total de 2.000 millones de pesos. Dentro de la liquidación debe devolver las instalaciones.

La empresa que hace 2 años y ocho meses había adaptado las oficinas para el Min Igualdad se llama Famoc Depanel. La compañía se especializada en diseño, fabricación de mobiliario y alquiler de espacios para empresas. Javier Armando Ramírez dirige la compañía de su padre.

Más de medio siglo de experiencia

Famoc Depanel fue creada, en 1972, como una fábrica de muebles para oficina. Sin embargo, Javier Ramírez comenzó a transformar el modelo de negocio y amplió la oferta de la compañía hacia la creación de espacios corporativos listos para ser utilizados.

En julio de 2022, la empresa modificó su objeto social, con aprobación de la Junta Directiva. Desde entonces, uno de sus principales servicios consiste en diseñar y adecuar oficinas para compañías o grupos que necesitan comenzar operaciones rápidamente. El modelo incluye la posibilidad de entregar los espacios completamente equipados y bajo contratos de arriendo.

El proceso comienza con la identificación de las necesidades del cliente. Famoc analiza el tipo de oficina requerida, la tecnología utilizada y la imagen corporativa de cada empresa. Luego presenta diferentes diseños y ofrece alternativas de renting que pueden extenderse hasta por diez años; no obstante, el tiempo varía de acuerdo al cliente y tipo de contrato.

También le puede interesar: Agarrón de grafitis en las paredes del ICBF entre dos poderosas mujeres

Otros clientes corporativos

Uno de los casos más destacados fue el de Tigo, compañía para la cual Famoc adecuó un edificio completo destinado a su operación en Medellín. La estrategia también le permitió ampliar su presencia entre entidades y organizaciones del sector público.

Actualmente, Famoc Depanel es una sociedad anónima que cuenta con cerca de 200 empleados y tiene sedes en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Miami (Florida). Sus representantes legales en Bogotá son Marisol Suárez Villanueva y Javier Armando Ramírez Cáceres.

Foto: MinIgualdad

Entre sus clientes aparecen el Ministerio de Igualdad, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Fondo de Adaptación y la Auditoría General de la República, entre otras entidades.

La compañía asegura manejar más de 160.000 metros cuadrados instalados bajo su modelo de creación y adecuación de oficinas para posteriormente entregarlas en arriendo. Su operación también se extiende al sector privado y fuera de Colombia.

Entre sus trabajos internacionales se destaca el envío de mesas para la Academia Militar de West Point, ubicada en Nueva York, Estados Unidos. De ese modo, la empresa que comenzó como fabricante de muebles terminó consolidándose como un proveedor integral de espacios para entidades públicas y compañías privadas.

Le puede gustar: Un pastor cristiano le pondrá la lupa al despilfarro del Ministerio de Igualdad, de Francia Márquez.

Anuncios.

Anuncios..