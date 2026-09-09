- Agarrón de grafitis en las paredes del ICBF entre dos poderosas mujeres

La directora de la entidad María Carolina Restrepo ordenó borrar los mensajes que defienden la diferenciación de niñas, campaña apoyada por Susana Muhamad

Tras la marcha “Las niñas resisten”, que fue convocada en rechazo a decisiones de la nueva dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre, varias frases fueron escritas en la sede de la entidad.

Los grafitis aparecieron al día siguiente de las protestas. Dentro de los manifestantes, estaba la exministra de Ambiente, Susana Muhamad quien acompañó la marcha, según sus propias palabras, para acompañar la libre expresión de los jóvenes y colectivos feministas. Según ella, las pintadas en la sede del ICBF eran una respuesta legitima frente a “una violencia institucional en el uso del lenguaje”.

@darcyquinnr en @lafm cataloga como "sospechosa" mi presencia en la manifestación de las niñas contra las declaraciones de la directora del ICBF que borra a las niñas del lenguaje institucional. Mi presencia no es sospechosa, ni es vandalismo, siempre estaré defendiendo los… pic.twitter.com/E8yIO8OarD — Susana Muhamad (@susanamuhamad) September 7, 2026

¿La palabra correcta es niña o niñez?

La controversia surgió luego de que la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo, ordenara retirar la palabra “niña” de documentos y comunicaciones oficiales para utilizar términos como “niñez” o “niños”. Según su posición, el uso de expresiones generales permitiría evitar disputas ideológicas y seguir las reglas gramaticales del español, que contemplan el masculino genérico como categoría general.

Crédito: X

Restrepo, que es abogada de la Javeriana, llegó a la dirección del ICBF tras haber sido jefa de debate de la fórmula vicepresidencial de José Manuel Restrepo durante las elecciones presidenciales de 2026. Una vez ganaron las elecciones, abogada hizo parte del grupo de empalme del nuevo gobierno antes de asumir el cargo en el instituto.

También es socia fundadora del bufete de abogados, Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, una firma de Bogotá especializada en derecho corporativo y financiero.

Después de las afectaciones en la sede de la Calle 44, Restrepo ordenó pintar nuevamente las paredes y aseguró que, si vuelven a ser rayadas, serán pintadas las veces que sea necesario. La medida buscó recuperar la fachada del inmueble tras la jornada de protesta.

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El grito en el cielo del feminismo

La decisión generó críticas entre colectivos de mujeres, que advierten que el uso de términos generales podría invisibilizar violencias específicas que afectan de manera diferenciada a las niñas. Entre ellas mencionan el abuso sexual, el matrimonio infantil y la explotación sexual, problemáticas que, según estos grupos, no afectan de la misma manera a los niños.

Los críticos también cuestionan el cumplimiento del Código de la Infancia y la Adolescencia, establecido mediante la Ley 1098 de 2006. Según sus argumentos, esta norma exige incorporar un enfoque de género en las políticas públicas relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes. Por ello, consideran que eliminar la referencia específica a las niñas podría desconocer ese mandato legal e institucional.

Restrepo también cuestionó la organización de la protesta. Además, dejó planteada la posibilidad de solicitar a las autoridades correspondientes una investigación sobre la convocatoria.

El episodio mantiene abierto el debate sobre el lenguaje institucional, el enfoque de género y la manera en que las entidades públicas deben abordar las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes.

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