Quiénes son los contratistas que tienen sin puertas muchas de las estaciones de TransMilenio

La gerente de TransMilenio María Fernanda Ortiz firmó un contrato de $ 63 mil millones con la Unión temporal Kriterion y no han entregado ni la 1/3 parte

En octubre de 2024, la gerente de la empresa de transporte masivo de Bogotá Transmilenio María Fernanda Ortiz Carrascal, firmó un contrato con la Unión Temporal Kriterion S.A.S, por un monto de $61.780.287.412 para instalar 170 puertas automáticas en las estaciones de Transmilenio de la Troncal de la Avenida Caracas y calle 26.

Debían entregarlas en nueve meses. No solo no entregaron las puertas en noviembre pasado sino que no han instalado ni la 1/3 parte del trabajo que incluía el suministro, instalación y mantenimiento, de puertas automáticas deslizantes, de dos y cuatro hojas, equipos ITS y complementarios, para estaciones del sistema en parte de la troncal de la Avenida Caracas y calle 26.

¿Quiénes son los contratistas que han incumplido?

La Unión Temporal Kriterion, está conformada por las empresas Villegas y Villegas S.A.S con el 55% de la participación en el contrato y el Grupo Kriterion S.A.S con el 45% representadas por Rubén Villegas Botero y Andrés Guillermo Méndez González respectivamente quienes actuaron en nombre de estas dos firmas. Actualmente al parecer se encuentra en fase de instalación de puertas prototipo para prueba pero los retrasos son mayúsculos.

La Contraloria de Bogotá le ha hecho seguimiento al contrato y en un informe registró varias irregularidades desde la adjudicación de dichos contratos, donde pudo haber desde falta de planeación porque se cambiaron los plazos de ejecución y el lugar de instalación de las puertas.

De acuerdo con la Contraloría Distrital, anualmente Transmilenio, por temas de evasión pierde un estimado de $400.000 millones, lo cual muestra la gravedad del problema, a parte de las personas usuarias del sistema que resultan muertas y lesionadas por colarse. Según el ente fiscalizador, entre 2018 y 2023, se contabilizaron 124 personas lesionadas y 24 muertes por el intento de ingresar a las estaciones sin pagar el pasaje.

Las puertas automáticas de Transmilenio, un viejo problema En 2021 Transmilenio inició el proceso para la instalación de puertas automáticas y más potentes con el objetivo de reducir la evasión y según la empresa de transporte masivo de Bogotá, la estrategia les ha permitido frenar a los colados en un 55%. Sin embargo la Contraloría de Bogotá indica en el informe que, la ejecución de dichos contratos hubo irregularidades y sobrecostos.

Los problemas parecerían repetirse con los retrasos de las entregas y las permanentes modificaciones a las condiciones pactadas inicialmente.

El contrato para la instalación de la puerta de la calle 63 con Avenida Caracas es otros ejemplo de lo que viene sucediendo de tiempo atrás. Se trató de un contrato firmado en el 2023 para la instalación de 26 puertas automáticas y en agosto de 2026, por las obras del metro la estación fue retirada, teniendo que reubicar las puertas.

La gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz no queda bien parada en el informe de la Contraloría porque se detectaron también problemas en el proceso de contratación hace referencia al estudio de mercado adelantado por Transmilenio para la realización de las licitaciones e instalación de las puertas anticolados. Esta incluyó en sus estudios la cotización de la empresa Assa Abloy, con precios un 40% más caros que las demás empresas, lo cual elevó el valor promedio estimado e igualmente identificaron sobrecostos en la instalación de botones de pánico en uno de esos contratos.

En total, la Contraloría detecto 9 presuntas irregularidades cuatro administrativas, tres disciplinarias, una de tipo penal y otra fiscal, señalamientos de los cuales la gerente Ortiz tendrá que defenderse.

