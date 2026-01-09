- Los contratistas que aún no concluyen el Hospital Mental de Antioquia tienen en su historial más de un proyecto enredado

La constructora e IDC inversiones no pudo con la Biblioteca España y también está salpicada igual que Técnicas Constructivas por el escándalo de Aguas Vivas

El médico Juan Carlos Tamayo Suarez tuvo el sueño de convertir el Hospital Mental de Antioquia María Upegui en una clínica modelo en el país. Un proyecto que el doctor Ramón Acebedo lleva más de un año empujando, desde que llegó al cargo.

El ambicioso proyecto que cumple una década busca darle un tratamiento humano y moderno a sus pacientes, donde los espacios arquitectónicos respondan a los nuevos tratamientos modernos y no a las tradicionales terapias de choque con terapias agresivas. El Hospital, conocido como Homo, quiere con su remodelación convertirse en sitio de atención ejemplar. Pero aún no lo logra.

El Hospital tiene una capacidad importante para el departamento con disponibilidad para 430 pacientes

Foto: Hospital Mental de Antioquia María Upegui

En los planes está previsto una inversión y ya está funcionando parcialmente salas con servicios especializados, zonas de consulta y espacios para que los pacientes puedan tener sus tratamientos. La inversión total ha rondado un presupuesto total de 98.000 millones de pesos para la estructura y alrededor de 19.000 millones para equipos. Inversiones que ha involucrado el presupuesto de la gobernación de Aníbal Gaviria y del actual Andrés Julián Rendon. La dificultad no ha estado en los recursos sino en la construcción. ¿Qué ha pasado?

A pesar del músculo de las constructoras IDC inversiones y Técnicas Constructivas S.A.S optaron por no asumir directamente la obra sino por subcontratar. En la tercerización podría estar el origen de los retrasos, Las constructoras subcontratadas alegan que el flujo de pagos no corresponde a lo convenido y que por lo tanto no se ha completado la obra a la que hace falta aún un 10%.

La empresa contratada para terminar la última etapa del hospital que debía tomar alrededor de dos años y cuyo valor asciende a los 30 mil millones de pesos, es IDC Inversiones, cuyo representante legal Juan Diego Moreno Barón; sin embargo, IDC cedió parte de la construcción de los dos últimos pisos a Técnicas Constructivas. Compañía que tiene de representante legal a José Fernando Rueda Salazar. Técnicas Constructivas también recurrió en la práctica de la subcontratación.

IDC ha realizado muchas obras en Antioquia con lo cual se ha hecho a una buena reputación. Pero su lunar negro es la Biblioteca España. Eran la empresa con la responsabilidad de concluir la obra con un contrato por un valor de 28 mil millones de pesos.

La Biblioteca se comenzó a construir hace 20 años y aunque se alcanzó a inaugurar en la alcaldía de Sergio Fajardo, con los Reyes de España y desde entonces las distintas alcaldías han intentado sin éxito concluirla. El último de los contratistas fue la empresa IDC, con quien se pactó un cronograma con fecha de entrega para finales de 2025; no obstante, no se pudo cumplir con el día de entrega.

IDC ha estado vinculado con dos políticos reconocidos en Antioquia, Luis Pérez y Daniel Quintero. Para el caso de Pérez la relación con IDC sería su vínculo con Felipe Agudelo, quien fue el representante legal de IDC, los dos son personas cercanas. Agudelo ha sido afín a la propuesta política de Pérez y colaboró en sus campañas políticas con lo cual habría tenido interesantes oportunidades laborales durante la alcaldía de Pérez. Y es la relación con Daniel Quintero la que la vincula con el escándalo de Aguas Vivas que lo tienen personalmente a él respondiendo ante la justicia.

IDC era propietaria de uno de los terrenos de Aguas Vivas que según los señalamientos el alcalde Quintero le habría cambiado el uso del suelo, con efectos sobre su valor. De este señalamiento de la Fiscalía se está defendiendo el exalcalde.

Técnicas Constructivas también es propietario de otro de los polémicos terrenos de Aguas Vivas que forman parte del litigio judicial, una situación que ha afectado el prestigio de las dos constructoras que hoy nuevamente están cuestionadas por no haber entregado la obra en los tiempos acordados y sin una perspectiva futura clara.

Por el aumento de las enfermedades mentales y el respectivo aumento de pacientes con males como la depresión, ansiedad, trastorno bipolares y esquizofrenia, que en varios casos requieren de salas de urgencias y hospitalizaciones el Homo buscó tener un edificio de siete pisos. En los planes el bloque de pisos tendría zonas para consulta, servicios especializados y una vez en píe se le compraría equipos de última generación.

