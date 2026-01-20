Sodexo ofrece más de 400 vacantes con contratación inmediata, sin largos procesos de selección. Así puede aplicar

Los empleos están disponibles en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con salarios por encima del mínimo, prestaciones legales y opciones de crecimiento interno

El inicio de 2026 trae un nuevo movimiento en el mercado laboral, especialmente en el sector de servicios. Más de 400 vacantes con contratación inmediata se encuentran abiertas en distintas ciudades del país, dirigidas a personas que buscan empleo estable sin procesos de selección prolongados.

| Le puede interesar: Quiénes son los contratistas que tienen sin puertas muchas de las estaciones de TransMilenio

Las oportunidades están concentradas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con una mayor oferta en la capital y en el Valle de Aburrá. Los cargos disponibles incluyen coordinadores de servicios generales, profesionales de mantenimiento, toderos y personal operativo, perfiles que sostienen el funcionamiento diario de hospitales, empresas, centros educativos e instalaciones industriales.

Medellín concentra 109 de estas vacantes, mientras que Cali suma 61 opciones laborales y Barranquilla 12. En todos los casos, se ofrecen salarios que superan el mínimo legal vigente, además de las prestaciones de ley, un punto clave en un sector donde la informalidad aún pesa.

Detrás de esta convocatoria está Sodexo, una multinacional especializada en servicios de alimentación en sitio, mantenimiento de infraestructura y gestión de instalaciones, que busca fortalecer su operación nacional con personal que pueda incorporarse de manera inmediata.

Sodexo que cuenta con cerca de 10.000 empleados en Colombia, también concentra una parte importante de su planta en jóvenes: aproximadamente el 18 % tiene entre 18 y 25 años, mientras que otro 8,6 % supera los cinco años de antigüedad, una combinación poco habitual en el sector servicios.

Las personas interesadas en postularse pueden consultar las vacantes disponibles en la plataforma SODEXO S.A.S - Trabaja con nosotros | PandaPe, donde el proceso es gratuito y completamente virtual.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.