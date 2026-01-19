Fundesco, una de los grandes contratistas de la capital

Una organización asociada con una exconcejala, Judy Consuelo Pinzón, sigue ganando contratos con el Distrito de Bogotá. La entidad sin ánimo de lucro Fundesco consiguió en diciembre del año pasado alrededor de cinco contratos, que sumados dan cerca de 10 mil millones de pesos. Uno de sus contratistas más importantes es la Alcaldía Local de Usme, donde está Leidi Marcela Pinilla Pinilla, la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, donde esta designada Diana Carolina Sánchez Castillo, entre otras entidades de gobierno.

Fundesco según los documentos de Cámara de Comercio se creó en 2004. Una de sus fundadores fue la política Judy Consuelo Pinzón. El objetivo de Fundesco fue promover el deporte y la recreación, las actividades de shows musicales. Por el escándalo donde se registró como los concejales Judy Consuelo Pinzón, Lilia Camelo y William Cubides recibieron alrededor de $ 100.000.000 para vender su voto en el trámite del entonces proyectó del código distrital de policía en los temas de vendedores de ambulantes y las vallas. Fundesco debió pasar de manos.

Por la situación legal de Consuelo Pinzón, el nuevo representante legal de Fundesco terminó siendo Mauricio Alfonso Duque, quien era el esposo de Consuelo Pinzón. La justicia determinó que Consuelo Pinzón debía pagar 6 años de prisión por haber recibido coimas, donde la involucrada debía desconectarse de su cargo en el concejo de Bogotá, y de la fundación.

Fundesco, bajo la dirección de Alfonso Duque, siguió ganando contratos en Bogotá. De manera principal las alcaldías locales como la Alcaldía Local de Usme, de Bosa, Rafael Uribe Uribe, de Kennedy a lo largo del tiempo; sin embargo, los cuestionamientos han seguido persiguiendo a Fundesco. La acusación más frecuente es que Fundesco hace parte de un supuesto cartel de contratación en el distrito; no obstante, nunca ha habido una prueba detrás de las acusaciones.

Otro problema donde vinculan a Fundesco es el supuesto control en las sombras de Judy Consuelo Pinzón; no obstante, fue condenada por el tema del soborno en Fundesco ha tenido personas cercanas en la dirección como su marido Mauricio Alfonso Duque, o que aún aparece como directora general el nombre de Judy Consuelo Pinzón Pinzón. La organización, sin embargo, ganó contratos de millones en distintas alcaldías locales por años, en 2016 alcanzó giros superiores a 4.300 millones de pesos y en diciembre de 2025 también Fundesco alcanzó números importantes.

Vea también: El invento de Claudia López que se volvió poderoso y hoy le factura más de $4 mil millones al Distrito

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.