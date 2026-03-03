Quiénes son los asesores que le hablan al oído a Iván Cepeda, el candidato presidencial que lidera las encuestas

El barranquillero Alberto Cienfuegos, economista con maestría en Estudios políticos, tiene su oficina en la Casa de Nariño y es el interlocutor político con el que Petro habla usualmente los lunes: analizan encuestas, afinan estrategias. Cienfuegos fue asesor del actual presidente junto con el argentino Ángel Becassino para las elecciones de 2018, cuando el candidato del Centro Democrático Iván Duque fue elegido presidente.

A su vez, Cienfuegos es asesor del candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda; lo hace ad-honorem, en línea con la cercanía que tienen desde hace quince años, cuando Cepeda llegó por primera vez al Congreso como representante a la Cámara de Bogotá con 39 mil votos. Militante de izquierda de toda una vida, Cienfuegos ha asesorado candidatos como Piedad Córdoba y Carlos Gaviria. En el ámbito internacional ha estado cerca de Humberto Ortega en Nicaragua y de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

Cienfuegos es asesor de cabecera de Cepeda, aunque la agenda programática está bajo la batuta de David Flórez, quien ha sido vocero de Marcha Patriótica, es cercano al Partido Comunista y acompañó a Patricia Ariza como primera ministra de cultura del gobierno Petro y luego fue nombrado por Alexander López en la dirección de gobierno, derechos humanos y paz, cargo al que renunció para dedicarse a la actual campaña de Iván Cepeda.

No es el caso de otros asesores como Luciano Sanín, quien participa del proyecto sin renunciar a su cargo. Sanín llegó al gobierno como asesor y jefe de despacho del ministro Edwin Palma, quien además lo nombró presidente de la Agencia Nacional de Minería (encargado). Palma se desempeñaba con anterioridad como director de la Corporación Viva la Ciudadanía, pero cuenta con toda la confianza de quien tiene una amistad de vieja data: Sanín fue director durante más de una década de la Escuela Nacional Sindical con sede en Medellín al tiempo que Palma era la cabeza de la Unión Sindical Obrera tras años de activismo en el poderoso sindicato de Ecopetrol.

Franklin Castañeda, quien fue director de derechos humanos del Ministerio del interior con Luis Fernando Velasco y renunció con la llegada de Armando Bendetti, también forma parte del equipo cercano a Cepeda.

Entre los políticos, quien está muy cerca es el representante a la Cámara por Bogotá Gabriel Becerra, que es a su vez representante legal de la Unión Patriótica. Becerra es abogado y columnista del Seminario Voz, la publicación del Partido Comunista, y ha sido fundador y afiliado al sindicato de la Universidad Cooperativa de Colombia.

El ingeniero civil y administrador público barranquillero Antonio Peñaloza, viejo copartidario de Cepeda en el Polo Democrático, también ha sido senador, asumió la gerencia de la campaña de Cepeda y es un dirigente político comprometido con la unidad de las fuerzas sociales alternativas.

