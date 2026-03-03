- El dueño gringo, William Franke, sigue apostando en Colombia: ahora quiere llegar al oriente

Su compañía liderada en Colombia por Mario García quien le reporta al CEO Estuardo Ortiz ha logrado en 2 años tener el 13% de los vuelos

Con su modelo de bajo costo, la joven aerolínea liderada por Estuardo Ortiz en Latinoamerica se ha posicionado rápidamente en el mercado de los vuelos nacionales en Colombia. Ahora, ofrece dos nuevos trayectos: Bogotá-Cúcuta y el recorrido Bogotá-Bucaramanga. Con la expansión, la compañía espera manejar 24 nuevas frecuencias repartidas en 10 vuelos hacia Cúcuta y otros 14 a Bucaramanga. Un hito importante si se mira la historia del negocio.

JetSmart comenzó a operar en el país desde marzo de 2024. En dos años ha transportado cerca de 2 millones de pasajeros, consolidándose como una de las aerolíneas más importantes en el mercado de vuelos nacionales. Parte de su crecimiento se debe a Estuardo Ortiz, un ex ejecutivo de Avianca. No obstante, en Colombia el country manager es Mario García Rodríguez, quien asumió el 16 de mayo de 2024.

Estuardo Ortiz nació en Guatemala, tiene un pregrado en ingeniería química e industrial y ha logrado poner en JetSmart toda la experiencia adquirida en Avianca, donde trabajó durante 16 años.

Ortiz consiguió el respaldo financiero de Indigo Partners, un fondo de inversión de los Estados Unidos que había desarrollado exitosas aerolíneas de bajo costo como Wizz Air, Volaris y Frontier Airlines. Detrás de Indigo Partners aparece el accionista mayoritario es William Franke. El ejecutivo ha logrado conseguir fortuna mediante las aerolíneas de bajo costo como Volaris, que tiene una presencia importante en Mexico, y la aerolínea de bajo costo Wizz Air.

Ortiz consiguió los permisos y los equipos para hacer viajes en Chile, y, en julio de 2017, JetSmart llevó a cabo su primer vuelo entre Santiago de Chile y Calama. La aeronave utilizada fue un Airbus A32. De a poco ampliaron su oferta de vuelos en la región.

El siguiente paso fue traer JetSmart a Colombia. Para ello, pidió el permiso requerido a la Aeronáutica Civil, lo que demoró la entrada en operaciones. En un principio, JetSmart quería entrar al mercado colombiano a finales de 2023 para aprovechar el vacío dejado por Viva Air y por Ultra Air. Sin embargo, la empresa tuvo que esperar a marzo de 2024 para efectuar su primer vuelo.

Con su modelo de bajo costo, JetSmart consiguió hacerse a una participación del 12 % del mercado de vuelos nacionales en menos de un año.

