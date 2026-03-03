Un colombiano quiere competirle a los mexicanos de Oxxo con una novedosa propuesta

Luis Fernando Novoa, fundador de las nuevas tiendas Refrezko, ya probó el modelo de atención siete por veinticuatro con dos puntos en Bogotá y busca llegar a 60 más

Luis Fernando Novoa es el empresario colombiano que quiere atravesársele a la expansión de la cadena de tiendas mexicana Oxxo en Colombia. Novoa, socio fundador de Refrezko, planea abrir 60 locales durante 2026, en lo que se considera como la primera fase de su emprendimiento.

Oxxo, cuyo gerente general en Colombia es Andrés Morales, es una cadena mexicana gigante que cerró 2025 con 632 tiendas y en 2026 quiere llegar a las 700. Por eso, el reto para Refrezko es enorme: Oxxo acaba de invertir cerca de $ 3.000 millones de pesos para un Centro de Distribución en el Eje Cafetero.

La expansión de Oxxo los ha llevado a querer consolidar su presencia en la zona cafetera: quieren ser número uno en Caldas, Risaralda, Quindío y parte de Antioquia. Eso sin dejar de lado las ciudades grandes como Medellín, Cali y Barranquilla.

Para competir, Novoa quiere utilizar un modelo de negocios con precios bajos, conocidos en inglés como hard discount. Las tiendas Refrezko tendrían factores extra para enganchar clientes: la calidad y el horario. A diferencia de Oxxo, los alimentos que planean vender serían frescos y no pasarían horas en frente del mostrador. Por ejemplo, Refrezko ofrece el snackloco, con carne fresca. En cuanto al horario, estarían abiertos 24 horas los días jueves, viernes y sábado.

Dentro de sus proyecciones, Novoa calcula que las tiendas deberían producir al menos $ 10.000 millones de pesos a finales de 2026. El dinero serviría para invertir en las nuevas sedes; no obstante, necesitarán financiación privada para poder llegar a la meta de 60 tiendas nuevas. En resumen, la competencia con Oxxo y con otras cadenas de descuentos será por cada cliente y por cada peso.

