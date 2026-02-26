El triunfo tardío de la empresa que se ganó el manejo de la Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali

Cuando Carlos Fernández y Jorge Parra vencieron a la Sociedad Plaza de Toros de Cali, ya era tarde y la temporada taurina de diciembre de 2026 será la última

La disputa entre Colboletos, ahora llamada Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. y la Sociedad Plaza de Toros de Cali se inició cuando, en 2023, la Sociedad Plaza de Toros de Cali (SPTC) decidió terminar el contrato que tenía con Colboletos para la organización de eventos en la Plaza de Toros de Cañaveralejo.

En aquel momento, la SPTC, cuyo presidente es Álvaro José Correa Borrero, argumentó que Colboletos no había cumplido a tiempo con el pago establecido por el arriendo de la Plaza y que, por lo tanto, no podría continuar organizando los diferentes eventos que incluyen la temporada taurina y los conciertos musicales.

A los señalamientos, Colboletos alegó que: “todas las obligaciones de arriendo han sido canceladas a tiempo y el por el monto estipulado en los contratos”.

Debido a esto, Colboletos, que hoy se llama Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S., y cuyos empresarios son Carlos Fernández y Jorge Parra, interpuso un proceso legal contra La Sociedad Plaza de Toros de Cali por daños y perjuicios. Entre otros, señalaron que al no poder hacer shows la empresa cayó en una crisis financiera de la cual aún no se ha podido recuperar. Hoy, Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. está en proceso de liquidación.

El pasado mes de agosto de 2025, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali absolvió a la compañía Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S y determinó que el contrato de arrendamiento debía continuar vigente hasta 2029. Según el juez, la empresa estaba al día con el arriendo en 2023 y fue el demandante quien, de manera arbitraria, le había quitado la posibilidad de usar la Plaza de Toros de Cañaveralejo, afectando de manera grave a Colboletos, como se llamaba en aquel momento Espectáculos y Eventos de Colombia S.A.S. Pero la buena noticia llegó tarde porque la crisis de la empresa de eventos resultó irreversible y para completar ya está claro que la última temporada de toros en Cañaveralejo será la de diciembre de este año.

Esta decisión también afecta a la Sociedad Plaza de Toros de Cali que tendrá que buscarle una nueva vocación al tradicional recinto porque ya quedó claro que las corridas de toros en Colombia serán prohibidas en su totalidad a partir de 2027, lo que dejaría al recinto disponible para la organización de conciertos musicales y diferentes espectáculos.

Puede leer: En esto se convirtió la Plaza de Toros la Santa María de Bogotá

Anuncios..