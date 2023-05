En junio del 2023 se vencen gran cantidad de licencias de conducción en el país, conozca si usted no debe realizar este trámite

Según el RUNT, Registro Único Nacional de Tránsito, el 20 de junio de este año se vence una gran cantidad de licencias de conducción. El estimado serían 4.074.194 licencias en el país que deben ser renovadas.

Si usted no sabe si debe o no renovar su pase, le explicamos quienes no deben hacerlo.

La forma de comprobarlo es ingresando al RUNT, allí pone los datos solicitados y sabrá la fecha exacta de vencimiento de su documento. Si no le indica el mes de junio o julio de este año, no debe renovarla aún.

¿Quiénes sí deben renovar la licencia?

Quiénes sí, lo sabrían de las siguientes formas:

Viendo la fecha de vencimiento en su licencia. Si es anterior al 10 de Junio del 2022, tiene hasta el 20 de junio 2023 para renovarla.

En el mismo caso, si su documento no tiene fecha de vencimiento, usted estaría en el grupo de quienes deben renovarla en junio de 2023.

¿Cómo se renueva la licencia de conducción?

Para renovar su licencia debe agendar su cita en la VUS, Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad, pero antes de sacar la cita debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener el examen físico, mental y de coordinación motriz que se hace en un Centro de Reconocimiento de Conductores, no tener pagos pendientes de multas por infracciones de tránsito y estar inscrito en el RUNT como persona natural.

Una vez en las instalaciones debe presentar su documento original de identidad y pagar los derechos del trámite.

¿Cuánto vale renovar la licencia de conducción?

El costo de la renovación es de $106.700 para los vehículos particulares y de $182.800 para motos según la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad.

En caso de pérdida, también le recordamos los precios de duplicados: $182.800 para automóviles y $145.000 para motocicletas.

