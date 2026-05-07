- La intensa subasta en la que se vendió un palco de ‘Mueble Fino’, el último capo del Cartel del Norte del Valle

El inmueble ubicado en el estadio del Deportivo Cali tuvo un precio final de $358 millones luego de una competida disputa que duró 31 horas y 92 pujas

El 23 de abril de 2026, a las 10 de la mañana, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) abrió la subasta por un palco de 34,9 metros cuadrados localizado en el estadio Palmaseca, propiedad del Deportivo Cali. Rápidamente, cinco asistentes a la puja virtual se embarcaron en una vertiginosa competencia por el predio del narco Jair Sánchez, alias “Mueble Fino”, el cual estaba valorado en $153 millones.

A medida que pasaban los minutos, la cifra del palco subía rauda como espuma, hasta que duplicó su precio inicial y al cabo de pocas horas superó la barrera de los $300 millones.

Al inmueble le caben treinta personas, se ubica en el sector centro oriental del estadio, cuenta con un televisor de 40 pulgadas, DirecTV, aire acondicionado, cocineta, nevera, baños, zona de bar y cuatro parqueaderos privados.

Los dueños de palcos como el de ‘Mueble Fino’ tienen privilegios como ver al equipo calentando desde la grama.



Veinticuatro horas después de iniciada la subasta, los participantes seguían pujando por quedarse con el inmueble. Solo hasta las cinco de la tarde del día siguiente, tras 31 horas de puja y 92 ofertas, el palco de Palmaseca tuvo un nuevo dueño que lo compró en $358 millones.

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Cómo participar en una subasta de la SAE

Para participar en la subasta el interesado debe registrarse en la plataforma Activos por Colombia, donde debe superar los estrictos filtros de la SAE con los que la entidad se asegura de que los bienes no regresen a manos del crimen.

Superada la inscripción en la plataforma, el participante debe demostrar que cuenta con la solvencia económica para adquirir los bienes, y debe realizar un depósito previo como garantía. Si la persona no gana la subasta, el dinero del depósito es devuelto a la misma cuenta. De ganar la subasta, la persona tiene 4 días hábiles para hacer la totalidad del pago, incluido el valor total de los gastos notariales y tributarios derivados de la transacción.

El primer dueño del palco del Palmaseca

El estadio del Deportivo Cali, el único en Colombia que pertenece a un club deportivo, pues el resto son propiedad de los municipios que se los alquilan a los diferentes equipos, financió parte de su construcción, dirigida por Francisco Gonzáles, vendiendo cuatrocientos treinta y siete palcos con privilegiada vista al campo de juego por el sistema de propiedad horizontal.

‘Mueble Fino’ fue señalado de tener alianzas con los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas para el tráfico de cocaína hacia Nueva York.

El palco bautizado ´Suite Premium La 23’ fue comprado por Jair Sánchez, alias ‘Mueble Fino’, quien fue capturado el 31 de marzo de 2015 a las puertas de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, cuando se iba a realizar un control médico por los dolores de espalda que le provocaba una bala que llevaba incrustada desde el atentado que le hicieron en Cali el 24 de febrero de ese mismo año.



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El capo, conocido por vestir costosos trajes y usar refinados modales que le hicieron ganar su alias, era una de las caras más poderosas y desconocidas del Cartel del Norte del Valle. Sánchez supo escalar sigilosamente las jerarquías de la organización hasta convertirse en el reemplazo de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, el máximo líder de la oficina de cobro del cartel.

Alias ‘Mueble Fino’ será extraditado a Estados Unidos por envío de cocaína y lavado de activos. #VamosSeguros pic.twitter.com/OYIIqziaqU — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 31, 2015

El bajo perfil de Sánchez, sumado a una red de contactos que incluía al expolicía de la Sijín Juan David Rengifo, alias ‘La R’, acusado de comprar fiscales en Cali, y a su excuñada, la poderosa narcotraficante del Valle Shirley Herrera Colorado, alias ‘La Madrina’, quien vive en La Florida y es colaboradora de la DEA, presuntamente le permitieron ser juzgado a partir de un corto prontuario que tan solo le costó cuatro años de prisión en Estados Unidos.

Tras cumplir su condena, Jair Sánchez regresó a Colombia en 2019 y se puso a delinquir con ‘La Gran Alianza’, una red de estructuras dedicadas principalmente al narcotráfico en el Valle del Cauca, en la que participaba ‘Pipe Tulua’, el narco que Petro extraditó horas antes de ir a encontrarse con Trump en Washington.

La segunda vez que el país supo de ‘Mueble Fino’ fue en 2021, cuando fue capturado en Chía y condenado a diecinueve años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro simple y cohecho, de los cuales se declaró culpable.

En su segunda captura llamó la atención la foto que le tomó la Policía, donde sale sonriendo en una actitud que muchos interpretaron como desafiante.



Actualmente, ‘Mueble Fino’ es una pieza central en el juicio de ‘narcofiscales’ de Cali que involucra a los exfiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto. Se le acusa, gracias a las declaraciones de alias ‘La R’, quien fuera su mano derecha, de haber entregado aproximadamente $260 millones a funcionarios judiciales para evitar capturas y desviar procesos penales contra miembros de su estructura criminal. El juicio contra los fiscales vinculados a su red revivió formalmente en enero de 2026.

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