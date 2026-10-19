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Quiénes le están dando la pelea a De la Espriella por ordenar el desmonte de más de 30 obras del Museo Nacional

PorAndrés Felipe Páez Garzón

Oct 19, 2026

Los museos de arte moderno, el Consejo Internacional de Museos, cientos de artistas y más personas lograron que un juez frene a la minCultura

Crowd lines a railing outside Museo Nacional, some holding banners and a rainbow flag against a brick facade. - Quiénes le están dando la pelea a De la Espriella por ordenar el desmonte de más de 30 obras del Museo Nacional
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La decisión de retirar las obras del Museo Nacional no solo provocó una ola de rechazos, sino que terminó llegando a los juzgados de Bogotá. Este lunes, el juez César Osorio Ortiz ordenó al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional no desmontar más piezas mientras estudia una tutela presentada por tres personas: Gabriel Becerra, representante a la Cámara del Pacto Histórico; Jorge Virviescas, miembro del colectivo LGBTQ+ llamado León Zuleta; y Kevyn Muñoz Torres, de la organización trans Revolución Rosa. 

Además, ordenó que las obras ya retiradas no pueden ser destruidas, alteradas ni trasladadas hasta que se resuelva el caso. El Ministerio cuenta con un día hábil para manifestarse.

Esto ocurrió después de que, el mismo día en que por orden de Abelardo de la Espriella fueron retiradas al menos treinta obras de tres salas de exposición del Museo Nacional, distintos colectivos organizaran una jornada de protesta, prepararan arengas, alistaran banderas e imprimieran imágenes de las obras que habían sido guardadas.

White ceramic pigeon statue with cracks and a bandage on its chest, displayed on a pedestal in an art gallery. - Quiénes le están dando la pelea a De la Espriella por ordenar el desmonte de más de 30 obras del Museo Nacional
Días atrás en el mismo Museo, la Paloma de la Paz, realizada por Fernando Botero, se fue al vacío, quedando gravemente afectada. 

En la otra orilla de la protesta, los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se prepararon para vigilar la situación. Al día siguiente, cuando los primeros manifestantes llegaron al Museo, alrededor de las 11 a.m., se encontraron con los agentes, que habían llegado al lugar desde muy temprano en la mañana. 

Poco a poco se llenó el frente del Museo Nacional. Aproximadamente, llegaron 500 personas. Había jóvenes, adultos y hasta niños. Las banderas LGBTQ+ le pusieron el color a la protesta que poco a poco se fue ambientando con las arengas: pollo asa’o para el artista que está emputa’o.

Crowd of people gathered outside Museo Nacional, holding rainbow flags and signs during a protest. - Quiénes le están dando la pelea a De la Espriella por ordenar el desmonte de más de 30 obras del Museo Nacional


Del mismo modo, los museos de arte moderno de Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, el Tolima y el Museo El Rayo se unieron para solicitarle a la ministra de Cultura que garantice la independencia y la autonomía de las instituciones artísticas. 

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Según el comunicado, las obras de arte y los objetos de memoria “hacen presentes experiencias, luchas y vidas que forman parte de Colombia”. 

Hacia las 6 de la tarde del sábado pasado, la noche empezó a caer sobre el Museo Nacional y una tanqueta del Esmad disparó chorros de agua para dispersar a los manifestantes. Las aturdidoras también fueron disparadas. 

Unas cuantas personas intentaron responder lanzando piedras a los agentes del Esmad. En algunos puntos hubo enfrentamientos. Los manifestantes denunciaron excesos por parte de los agentes. 

En cuestión de una hora no había manifestantes, únicamente quedaron los carteles de reclamo, las fotos impresas de las piezas desmontadas. Todo fue destruido por los agentes del Esmad. 

A esa voz colectiva de rechazo se sumaron diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, que también expresó su preocupación por el retiro de las piezas del Museo. Del mismo modo, el Consejo Internacional de Museos en Colombia, que agrupa más de 16 instituciones artísticas, aseguró que la orden dada por Abelardo de la Espriella era una “falta al Código de Ética para los museos”. 

Puede ver también: El abogado, mano derecha de la ministra de Cultura, que desmontó las 30 obras del Museo Nacional

Además, importantes voces del mundo político y cultural como María Paz Gaviria, exdirectora de ARTBO e hija del expresidente César Gaviria, aseguró que el desmonte de las obras fue un improvisado acto de censura, pues quitaron los pósters de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, pero dejaron una camisa del líder de la Unión Patriótica, asesinado el 1990.

Tras la orden del juez, se espera la respuesta del Ministerio de Cultura.

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Por Andrés Felipe Páez Garzón