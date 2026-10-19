Los 4 consorcios que están en la mira del IDU por retrasos en la construcción de la Carrera 68

Orlando Molano, el director de la entidad, abrió 16 procesos contra los contratistas que están haciendo la troncal y que ya completan más de un año en retrasos

La Avenida 68, uno de los corredores viales más importantes de Bogotá, avanza entre estaciones de TransMilenio, puentes, ciclorrutas y obras que llevan más de un año de retraso. El proyecto busca conectar el sur y el norte de la ciudad y facilitar los desplazamientos hacia el centro, además de servir como alimentador de la primera línea del Metro.

Cuando Carlos Fernando Galán llegó a la Alcaldía en 2024, la obra registraba un avance del 42 %. Hoy alcanza el 90 %, pero todavía tiene frentes pendientes: el Instituto de Desarrollo Urbano ha abierto 16 procesos sancionatorios contra los consorcios responsables, de los cuales cinco continúan vigentes. La inversión inicial de $2,6 billones ya supera los $3 billones.

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El IDU abre procesos sancionatorios por los retrasos en las obras

Entre tanto, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano Pérez, ha abierto un total de 16 procesos sancionatorios en contra de los nueve consorcios que se encuentran a cargo de cada uno de los tramos en que fue dividido el corredor vial, para su construcción y adaptación al sistema Transmilenio y como alimentador a la primera línea del Metro de Bogotá.

De acuerdo con lo mencionado por Molano, los distintos procesos fueron abiertos a causa de los retrasos en la ejecución de las obras, de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. Además, se han presentado algunas deficiencias en seguridad vial. De esos 16 procesos sancionatorios, 11 fueron cerrados por el IDU debido a que los consorcios involucrados lograron llegar a acuerdos para no ser multados, corriendo el riesgo incluso de caducidad del contrato debido a los retrasos en el cronograma de obras.

Entre las empresas a las que se les abrieron procesos están el Consorcio LHS, de los Solarte, que tiene a su cargo el tramo 6; ConConcreto, de los hermanos Aristizábal, responsable del tramo 8, y el Consorcio Eucarístico, de Mario Huertas, que ejecuta las obras del tramo 1 de la avenida carrera 68. Actualmente, la entidad mantiene abiertos otros cinco procesos sancionatorios, que podrían derivar en multas contra varios consorcios por las demoras en la ejecución de las obras.

Entre los señalados están el Consorcio Eucarístico, de Mario Huertas, encargado de la construcción de los tramos 2 y 3 de la avenida 68; el Consorcio Infraestructura Avenida 68, responsable del tramo 4, y el consorcio del grupo 9, también a cargo de Mario Alberto Huertas. El tramo 2 de la avenida carrera 68, que va desde la calle 18 sur hasta la avenida de las Américas, registra un avance del 92,3 % y está a cargo del Consorcio Eucarístico.

Las obras incluyen la construcción de tres estaciones de TransMilenio, varios puentes peatonales, como los de la calle 3 y Comuneros, los carriles exclusivos para los buses del sistema, espacio público, zonas verdes y una ciclorruta. La inversión asciende a $340.337 millones. Uno de los problemas que generó retrasos en la ejecución de este tramo fue la compra de predios. Finalmente, se adquirieron más de 160.

El tramo 3 va desde la avenida de las Américas hasta la calle 13. Incluye la construcción de un deprimido de 500 metros de largo para conectar la avenida 68 con las Américas, una estación de TransMilenio en la calle 11, a la altura del colegio Nicolás Esguerra, nuevas calzadas para el tráfico mixto, espacio público, zonas verdes, una ciclorruta y un parqueadero.

Estas obras también están a cargo del Consorcio Eucarístico y registran un avance del 92 %. Tanto el tramo 2 como el 3 debían entregarse el año pasado, pero los retrasos impidieron cumplir con los plazos previstos. Las obras del grupo 4 van desde la avenida Centenario, en la calle 13, hasta la avenida La Esperanza, en la calle 24. Están a cargo del Consorcio Infraestructura Avenida 68, conformado por Pavimentos Colombia S. A. S., con una participación del 65 %; Indugravas Ingenieros Constructores S. A. S., con el 25 %, y Coherpa Ingenieros Constructores S. A. S., con el 10 %.

El consorcio tiene a su cargo la renovación de cerca de dos kilómetros de vía, una ciclorruta de 1,4 kilómetros, tres estaciones de TransMilenio, un deprimido peatonal de 300 metros para conectar la calle 13 con la avenida 68, rampas y plazoletas. Este tramo registra un avance del 99,6 %, pero también debía haber terminado el año pasado. El último tramo es el 9. que va desde la carrera 48 hasta la carera 9 a la altura de la calle 100. Tiene una longitud de 2,23 kilómetros de largo y contempla las obras de construcción de 3 carriles mixtos por sentido y otro exclusivo para Transmilenio.

Además, se proyectan dos estaciones para Transmilenio, una en la Avenida 19 y la otra en la carrera 11, mantenimiento y reforzamiento en las obras del puente con calle 100 y el de la carrera 15 con calle 100, una cicloruta de 3 kilómetros, zonas verdes y espacio público. Dichas obras tienen un avance del 86,5%, y debió haberse entregado también en 2025.

Para final de este año, además, se tiene previsto que entren en funcionamiento los tramos 2, 3, 4 y 5, que están más avanzados. El objetivo es mejorar la movilidad por este corredor vial desde el sur de la ciudad, para conectar las troncales de Transmilenio en las localidades de Bosa y Kennedy con la calle 26 y el centro de Bogotá.

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El tramo 8, el más esperado por los bogotanos en la avenida 68

El tramo 8, a cargo de la constructora Conconcreto, es el más retrasado de la troncal de la avenida 68. Va desde la carrera 65 hasta la carrera 48A, a la altura de la avenida Suba con calle 100. Las obras incluyen la construcción de dos estaciones de TransMilenio, el deprimido de la avenida Suba, que permitirá conectar el norte con el sur y el oriente con el norte, y el puente vehicular de la avenida Suba sobre la calle 100. El tramo registra un avance del 77,6 %. Aunque las obras debían entregarse este año, no fue posible cumplir con el plazo y su terminación se extenderá hasta 2027. En conjunto, la ejecución de las obras de la avenida 68 alcanza un avance del 90 %.

Cabe anotar que los nueve contratos fueron adjudicados en 2020, durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, cuando Diego Sánchez Fonseca se desempeñaba como director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Los contratos fueron entregados a los consorcios encargados de ejecutar las obras, con una inversión inicial de $2,6 billones.

Los trabajos comenzaron a principios de 2021 y debían terminar entre 2024 y 2025, pero el cronograma no se cumplió y las obras acumulan más de un año de retraso. Lo más alarmante de la situación es que a los contratos se les han hecho adiciones presupuestales por $402.000 millones. En su momento, la Administración Distrital reportó un déficit de $434.000 millones.

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