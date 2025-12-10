- Quiénes fueron los invitados de María Corina a la ceremonia del Nobel de Paz

El panameño Mulino , el ecuatoriano Noboa, el paraguayo Peña y el argentino Milei viajaron a Oslo con otras personalidades y su familia, allí la esperan

María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana es hoy nobel de la Paz. La ceremonia, la expectativa por la llegada a recibir el premio, la odisea para salir de Venezuela la hicieron el miércoles 10 de diciembre el centro de atención en el mundo y la capital Noruega. No alcanzó a llegar a la cita para recibí el galardón pero allí la estaban esperando presidentes y personalidades que ella había invitado.

Cuatro presidentes en ejercicio de este continente fueron invitados personalmente por ella a la ceremonia: el panameño José Raúl Mulino, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña y el argentino Javier Milei. Mulino fue el primero en llegar, y uno de los primeros en romper relaciones con Venezuela cuando Nicolás Maduro se proclamó vencedor de las elecciones del 28 de julio de 2024. Panamá guarda las actas validadas por el Centro Carter y presentadas ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, que comprueban el triunfo de Edmundo González en las elecciones. Además, ha ofrecido asilo a Maduro para desenredar la crisis.

La presencia de Javier MIleei, tiene peso específico por su enorme cercanía política con Donald Trump. La comitiva del presidente argentino incluía a su hermana Karina, secretaria de la Presidencia y al canciller Pablo Quirno. Milei ha ido un fervoroso defensor de Machado y su voz contra el chavismo ha sido punzante en los foros internacionales.

Tanto Noboa como Peña han dado muestras de estar alineados con Washington. Noboa ha dado su apoyo al despliegue militar del Caribe y Peña a la política migratoria de Trump, fue el único invitado a la Cumbre de la Paz en Egipto.

La familia y los amigos

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, también llegó a Oslo como “miembro del Parlamento” español, que le permitirá votar electrónicamente en las sesiones mientras esté allí

Varias personalidades venezolanas, afines políticamente a María Corina Machado, también llegaron a Oslo, y el más destacado Edmundo González, presidente electo, quien reside en Madrid, como Antonio Ledezma, exalcalde Caracas, miembro de Vente Venezuela y amigo personal de Machado. Magalli Meda, reconocida activista venezolana, también hace parte de las personas que se encuentran en Noruega. Con Marcel Granier, presidente de 1BC (Grupo Phelps) y de RCTV ( Radio Caracas Televisión).

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados del Nobel, estaba el grupo familiar, encabezado por su madre, en silla de ruedas, Corina Parisca Pérez orgullosa de su hija y del premio a premio otorgado. A sus 80 años, ha estado acompañada por sus otras hija Clara, Marianna y Ana Teresa. Hasta Oslo también han viajado los tres hijos: Ana Corina, Henrique y Ricardo, de su matrimonio con el empresario Ricardo Sosa Branger, de quien se divorció en el año 2001.

Ana Corina Sosa Machado ha sido la encargada de recoger el reconocimiento de su madre. “Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio". Dijo la galardonada en la voz de su hija. “La posibilidad de un cambio se volvió una ingenuidad o una locura".

