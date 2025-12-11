- Los seis de la baraja para reemplazar a Maduro

Mientras crece la presión sobre Venezuela, empieza el sonajero de nombres para un eventual reemplazo de Maduro entre afines al régimen y de la oposición

La baraja de candidatos a reemplazar a Nicolás Maduro es un tema obligado cuando crece la presión de Estados Unidos para su salida del poder en Venezuela. Desde afines al régimen hasta figuras de la oposición están entre los nombres que maneja la gente del común, los analistas políticos y recientemente el New York Times.

Cuándo será el remezón, es la pregunta. Se dice que funcionarios de Maduro han propuesto en Washington que dejaría el cargo en 2027, pero Estados Unidos quiere cortar el plazo. Por su parte, los allegados dicen que está manejando una monumental carga de estrés y que ha reforzado su seguridad personal. Los que entrarían a llevar las riendas de la transición o al poder tras elecciones se encontrarían entre los siguientes:

Los hermanos Rodríguez

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamablea Nacional y su hermana Delcy, la vicepresidenta

Para asumir el cargo, entre los miembros del gobierno encabeza Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. La Constitución lo señala. También tiene en sus manos la economía del país y muchos le reconocen haber logrado una cierta estabilidad después de la debacle, y asimismo, su carácter moderado y los vínculos creados con grandes empresarios y diplomáticos. Le tocaría convocar elecciones.

Con ella está su hermano Jorge Rodríguez, los grandes amigos de Maduro desde el principio de su gobierno, con el telón de fondo del asesinato de su padre, fundador del socialismo, bajo custodia del antiguo Disip en 1976. Tiene a su haber que es el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), que fue elegida en mayo, cuando la oposición decidió no asistir. Todos reconocen en él al estratega de Maduro. Ha estado en las negociaciones en Qatar el año pasado y en varias instancias, incluido Estados Unidos este año. La presidencia del Congreso le otorga una cierta legitimidad política, con todas las reservas de la elección, y un gran lunar que es no tener apoyo popular.

La oposición con María Corina y Edmundo

María Corina Machdo y su candidato sustituto Edm undo González, con el gran apoyo popular

María Corina es la imagen misma de la oposición venezolana. La más férrea oponente de Nicolás Maduro que nunca transigió, ni dio su brazo a torcer. Reunió un multitudinario apoyo popular durante su campaña electoral, y en las urnas una aplastante victoria canalizada en su sustituto Edmundo González Urrutia, que no reconoció Maduro.

Hoy le entregaron en manos de su hija Ana Corina Sosa el Premio Nobel de Paz por sus esfuerzos en restaurar la democracia. Que siguieron mientras permanecía en la clandestinidad denunciando los abusos del poder y en especial contra los miembros de su partido Vente Venezuela, llevados a prisión y las graves denuncias grabadas en video.

Nunca ha aceptado el diálogo con el gobierno, pero ha apoyado la estrategia de presión de Trump. En caso de una salida negociada este sería un punto de difícil manejo.

Con María Corina la llave es Edmundo González Urrutia, quien aceptó reemplazarla cuando la descalcificó el gobierno para participar en las elecciones. Sin experiencia política, cuando no pudo posesionarse como presidente, se fue a España, donde ha residido. No obstante, es quien tiene la legitimidad por haber ganado la elección.

Los otros de Maduro

Diosdado Cabello, muy cercano a Hugo Chávez, es la línea dura al interior del gobierno. Ha sacado partido de la presión de Trump en el Caribe sobre aquellos que tenían una posición más moderada buscando mejores condiciones económicas pero que se han quedado sin argumentos. Cabello ha sido un opositor tan fuete de sus oponentes como el nombre de su programa de televisión “Con el mazo dando”

Al igual que Maduro, se enfrenta a cargos de narcotráfico en Estados Unidos, y hay una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza.

El caso de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, es importante por ser el oficial de más alto rango de Venezuela, encargado de preservar la lealtad de las fuerzas armadas del país. Ha defendido a Maduro públicamente, y su posición frente a los militares le abre espació en una eventual transición. En medio de tanta incertidumbre solo queda: amanecerá y veremos.

