- Quiénes fabrican el esfero mexicano de tinta que no se borra con el que los colombianos marcarán el tarjetón

El bolígrafo PinPoint, fabricado por la empresa mexicana Azor, tiene tinta indeleble, hecha a base de aceite y es resistente a químicos y solventes. Se reporta que la Registraduría nuevamente sometió el bolígrafo a diversas pruebas técnicas el pasado 23 de febrero, en las que se verificó que la tinta es indeleble frente a agentes como agua, alcohol, thinner, fuego y el calor emitido por secadores a distintas temperaturas.

Los resultados confirmaron que la tinta de PinPoint no se borra ni se transfiere al doblar el papel, gracias a su formulación a base de aceite, diseñada específicamente para evitar alteraciones con borradores convencionales o calor.

Las pruebas técnicas permiten eliminar las dudas expresadas en redes sociales, donde en algunos videos no se utiliza el bolígrafo marca PinPoint que se le entregará al votante, sino el japonés Pilot Frixion, cuya tinta térmica se vuelve transparente al alcanzar los 65°C, y puede borrarse con el calor producido por un encendedor, un secador o incluso por el calor que genera la fricción de la goma del bolígrafo al frotarse sobre el papel.

A la izquierda el Pilot Frixion promocionado por su capacidad de borrarse, y a la derecha el PinPoint de tinta permanente que se utilizará en las mesas de votación

En Colombia, el bolígrafo PinPoint ya ha sido empleado en las elecciones presidenciales de 2018, así como en las legislativas y presidenciales de 2022 y 2023. La entrega de estos esferos forma parte del kit electoral que suministra la Unión Temporal de Thomas Greg, encargada también del software de transmisión de datos y la biometría. Thomas Greg a través de uniones temporales, ha liderado la logística electoral en el país durante aproximadamente 14 años, aunque su relación de apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil se remonta a 1986, su rol como operador logístico mediante estas alianzas se consolidó desde el año 2011.

El Grupo Azor México, fabricante del PinPoint, inició su trayectoria en 1957 con capital estadounidense bajo el nombre de Sanford de México, con el objetivo de manufacturar almohadillas y tintas que en esa época eran muy usadas. Tras una reorientación estratégica en 1987 ante los cambios del mercado, el socio fundador de Sanford Corporation decidió vender su participación mayoritaria en Sanford de México a inversionistas mexicanos, quienes la convirtieron en una empresa 100 % mexicana, y adoptaron el nombre de Grupo Azor México S.A. de C.V. en agosto de 2001.

La empresa, que se dedica a la fabricación y comercialización de instrumentos de escritura, productos de oficina y útiles escolares, tiene oficinas de venta y presencia comercial en Colombia. Sus marcas más conocidas son los bolígrafos Uni-ball y PinPoint, productos que se distribuyen internacionalmente junto con las carpetas Kinera, las perforadoras, engrapadoras, quita grapas, y guillotinas Pegaso, y otras marcas como Sablón y Lefort, con un enfoque fuerte en América Latina y comercialización a través de grandes cadenas.

