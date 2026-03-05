Aida Merlano Y julio Gerlein: un oculto romance que terminó en tribunales, juicios y cárcel

El empresario barranquillero se fascinó con ella desde que la conoció haciendo política en barrios pobres y la financió hasta llevarla al Congreso. Todo terminó mal

El proceso judicial que rodea a la excongresista Aida Merlano volvió a sacudir a la élite de la Costa Caribe. Un juez de Barranquilla acaba de llamar a juicio al poderoso empresario barranquillero Julio Gerlein y a sus abogados Teodoro Deyongh y Diego Luis Muñetón. A los tres se les acusa de, presuntamente, intentar sobornar a la detenida excongresista para influir en sus declaraciones y que en ellas no aparezcan dos poderosos apellidos: Gerlein y Char.

La Fiscalía sostiene que el propio Gerlein, Deyongh y Muñetón habrían buscado que Merlano guardara silencio o modificara sus versiones ante la Corte Suprema de Justicia sobre el entramado de corrupción electoral que operaba en el Atlántico. Según la acusación, Gerlein habría sido el determinador de ese intento de soborno, mientras que sus abogados habrían actuado como intermediarios en varias visitas realizadas a la prisión en la que se encuentra recluida Merlano.

El expediente judicial señala que Muñetón ingresó al penal al menos tres veces para reunirse con la excongresista: el 28 de septiembre de 2018, el 9 de agosto de 2019 y el 3 de septiembre del mismo año. En uno de esos encuentros, según la Fiscalía, se habría presentado como emisario del entonces senador Alejandro Char y habría llevado una carta acompañada de una propuesta económica. El ofrecimiento, de acuerdo con la investigación, incluía 500 millones de pesos destinados a cubrir los gastos médicos de uno de los hijos de Merlano, más honorarios de abogados, a cambio de que evitara mencionar a determinadas familias políticas en sus declaraciones judiciales.

En paralelo, el abogado Teodoro Antonio Deyongh también habría visitado a la excongresista en El Buen Pastor con un propósito similar: persuadirla de no involucrar a la familia Gerlein en los procesos que adelantaba la Corte Suprema. Ahora será un juez quien determine si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidades penales en un caso que mezcla política, poder económico y una relación personal que durante años permaneció en la sombra.

Una historia de amor

La historia entre Julio Gerlein y Aida Merlano no empezó en los tribunales ni en las cárceles. Se remonta a finales de los años ochenta, cuando ella era apenas una adolescente en el sur de Barranquilla. Merlano era hija de Domingo Merlano, conocido en el mundo político como un mochilero electoral, una figura clave en las campañas tradicionales de la región encargada de reunir votantes en barrios y pueblos. El padre de la futura congresista trabajaba para la poderosa familia Gerlein organizando apoyos electorales.

En ese ambiente, Julio Gerlein conoció a Aida cuando ella tenía 17 años. Él era ya un empresario consolidado y miembro de una de las familias con mayor influencia política en la Costa Caribe. La diferencia de edad entre ambos superaba los treinta años. Según distintas versiones que han surgido con el paso del tiempo, Gerlein quedó impresionado por la joven, pero en ese momento ella siguió su propio camino.

Julio Gerlein es uno de los empresarios más poderosos de la Costa Caribe que hizo su fortuna principalmente con contratación pública.

A los 19 años, Merlano se casó con el taxista José Manzaneda. Con él tuvo dos hijos. Su primera hija, que con el tiempo se haría famosa, adoptó el nombre y el apellido de su madre. Sin embargo, ese matrimonio no prosperó y terminó en separación después de algunos años.

La vida de Merlano siguió ligada a la política. Tras su ruptura con Manzaneda inició una relación con el concejal Carlos Rojano Llinás, un dirigente político que la acercó aún más a la casa Gerlein. Ese nuevo vínculo también terminó con el paso del tiempo y dejó a Merlano nuevamente en la búsqueda de su propio espacio dentro del complejo mapa político de la ciudad.

Fue después de esas dos relaciones cuando su vínculo con Julio Gerlein tomó otro rumbo. La cercanía que había existido desde que ella era adolescente se transformó en una oculta cercanía sentimental y un vínculo político que se mantuvo durante años. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo para que ambos mantuvieran la relación que, aunque conocida en algunos círculos de Barranquilla, permanecía lejos del escrutinio público.

Durante ese periodo, Merlano ascendió en la política regional. Con el respaldo económico y político de Gerlein empezó a consolidar una carrera que la llevó primero al Concejo de Barranquilla, luego a la Asamblea del Atlántico y posteriormente a la Cámara de Representantes. En cada uno de esos escenarios, su capacidad para movilizar votantes en los barrios populares de la ciudad la convirtió en una figura clave dentro de la maquinaria electoral del Caribe.

Secretos de votos calientes

El punto de quiebre llegó en 2018, cuando las autoridades descubrieron en Barranquilla un sofisticado sistema de compra de votos que operaba desde una casa de campaña conocida como la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano. Durante un allanamiento fueron encontrados cientos de millones de pesos en efectivo y evidencias de una estructura dedicada a pagar a los electores a cambio de sus votos.

Ese escándalo terminó con la carrera política de Merlano. La Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión por delitos como concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas. El proceso judicial también abrió investigaciones contra varios dirigentes políticos y empresarios de la región.

Aida Merlano empezó a hacer política en los barrios pobres de Barraquilla, su catapulta fue conocer a Julio Gerlein, quien la financió durante 17 años.

Mientras avanzaban esas investigaciones, Merlano empezó a entregar versiones sobre el funcionamiento de las maquinarias electorales en la Costa Caribe. En sus declaraciones señaló a distintos líderes políticos, entre ellos un miembro de la familia Char con quien también había tenido una relación política y sentimental. Según sus propias afirmaciones, desde distintos sectores se habrían hecho intentos por silenciarla.

Una fuga de película

En octubre de 2019, cuando se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor, ocurrió uno de los episodios más sorprendentes del caso. Durante una cita odontológica en un consultorio del norte de Bogotá, Merlano se fugó saltando desde un tercer piso con ayuda de una cuerda. La escena quedó grabada en cámaras de seguridad y se convirtió en uno de los escándalos judiciales más sonados del país.

Años después, la excongresista afirmó que su fuga había contado con apoyo de miembros de las familias Gerlein y Char. Según su versión, la intención era impedir que siguiera revelando detalles sobre el sistema de compra de votos que había operado durante años en la región. Sus declaraciones desataron una nueva ola de investigaciones y tensiones entre antiguos aliados políticos.

Tras permanecer prófuga durante varios meses, Merlano fue capturada en Maracaibo, Venezuela, y posteriormente regresó a Colombia. Además de la condena por corrupción electoral, recibió una pena adicional de cinco años por la fuga.

Con el paso del tiempo, la relación entre la excongresista y Julio Gerlein se transformó en un enfrentamiento judicial. Lo que durante casi dos décadas fue una relación muy cercana terminó convertida en disputa en los tribunales.

El llamado a juicio contra el empresario y sus abogados marca un nuevo capítulo en esa historia. Para la Fiscalía, los intentos de persuadir a Merlano para que modificara sus declaraciones constituyen un intento de interferir en las investigaciones sobre la corrupción electoral en la Costa Caribe. Para la defensa, en cambio, se trata de acusaciones que tendrán que ser probadas en el proceso.

Mientras el juicio va tomando forma, Aida Merlano sigue cumpliendo su condena en la cárcel El Buen Pastor y desde allí continúa siendo protagonista de uno de los escándalos políticos más complejos que ha vivido la región Caribe en los últimos años: un caso en el que se mezclan poder económico, maquinarias electorales y una relación personal que terminó convirtiéndose en un verdadero infierno para Merlano y para Gerlein.

