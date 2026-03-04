- La historia del palacio persa Patrimonio de la Humanidad que Trump y Netanyahu destruyeron con los bombardeos a Irán

Los administradores del museo Palacio de Golestán, también conocido como Palacio del Jardín de las Flores, llevaban doce días esperando que los pronósticos se hicieran realidad. El Palacio estaba vacío. Habían sacado todo para un lugar seguro. El eco de las voces era lo único que ocupaba los amplios y lujosos salones que estaban ocupados por un Trono de Mármol, el monumento más antiguo del Palacio; Galerias Pictóricas de arte persa y europeo; Trono del Pavo Real, traido desde la India y alberga la corona de Agha Mohammad Khan, el casco de Ismail entre otras historicas e invaluables joyas.

Con el paso de los días, los bombardeos se escuchaban con más claridad desde los jardines de la antigua residencia real de los Safavid, los primeros inquilinos que tuvo el Palacio en el siglo XVI. En la madrugada del lunes 2 de marzo de 2026 un ejército de drones estadounidenses bombardeó la plaza Arg, una de las zonas políticas y administrativas más importantes de Irán del siglo XIX, que colinda con el Palacio Golestán.

La onda expansiva de la explosión destruyó los vidrios, las puertas y unos soportes de hormigón del Palacio. Aunque los daños no fueron irreparables gracias a la pronta acción de quienes sacaron antes de tiempo los objetos de valor que se exhiben en el Palacio, las imágenes difundidas por el Gobierno de Irán muestran un reguero de escombros que arropan las lujosas estructuras de aquel lugar donde no se solía ver ni una pizca de polvo.

El Palacio de Golestán fue construido en 1779 y es uno de los conjuntos arquitectonicos más antiguos de Teherán. El primero en establecer el Palacio formalmente como la sede del poder fue Agha Mohammad Khan Qajar en 1794, cuando eligió Teherán como capital de Irán, en su proyecto de reunificar el país luego de la fragmentación que dejaron los Safavid. En 1925 la dinastia Qajar perdió el poder de Irán y el Palacio pasó a estar deshbitado hasta 1979 cuando pasó a ser un museo luego de la Revolución Islámica.

Los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, especialmente por la Convención de La Haya de 1954 y la Convención de 1972. Foto: Gobierno Irán

El complejo que consta de ocho estructuras palaciegas, ejemplifica los logros arquitectónicos y artísticos de la era Qajar, incluyendo la introducción de motivos y estilos europeos en el arte y la arquitectura persa con los estilos y motivos europeos. Visto de esta manera, el Palacio Golestán se considera un ejemplo excepcional de sintesis entre Oriente y Occidente en artes monumentales, diseño arquitectónico y tecnología de la construcción. Por esta razón la UNESCO lo puso en 2013 dentro de la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

¿Por qué EE.UU. e Israel atacaron a Irán?

En la mañana del 11 de febrero, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó a Donald Trump en Washington decidido a convencerlo de atacar Irán, según él, un régimen debilitado. Esta visita fue clave, en tanto que, para ese momento, se suponía que el gobierno estadounidense estaba negociando con los iraníes, lo cual arruinaba todos los planes de Netanyahu.

Que gran video, explica la importancia de Irán en el mundo, como su marco histórico. Créditos a quien corresponda. pic.twitter.com/M21zJUsXwG — Héctor Ayala (@hector_ayalaMX) March 3, 2026

El cambio de actitud de Donald Trump fue inmediato. El 13 de febrero dejó claro que las negociaciones con Irán han sido una histórica pérdida de tiempo. El 1 de marzo el presidente estadounidense autorizó la operación ‘Furia Épica’, un basto extenso bombardeo que acabó con la vida de Alí Jamenei, líder supremo de Irán, y 10 de sus hombres. La operación contó con un nivel de inteligencia que incluyó interceptación de todas las cámaras de tránsito de Teherán, capital de Irán, lo cual hizo que fuera imposible no pensar que detrás del golpe a Alí Jamenei hubo colaboración iraní.

Poseído por una gran dosis de confianza, Donald Trump se ha esforzado poco en convencer a la opinión pública de la necesidad de una guerra con Irán. La razón principal que el gobierno Trump se ha dedicado a defender, incluso con mentiras, es que Irán representa una urgente amenaza para Estados Unidos porque han reanudado el enriquecimiento de uranio para construir una bomba nuclear en cuestión de días. Sin embargo, eso no ha podido ser comprobado.

Desde diciembre de 2025 Netanyahu le estaba pidiendo permiso a Trump para atacar Irán. El dirigente israelí terminó encontrando más que un permiso un aliado de guerra. Foto: The White House

Por otra parte, Irán es un puente entre Oriente y Occidente y domina el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos del planeta por donde circula, aproximadamente, un 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo. Adicional a eso, bajo el suelo iraní se encuentra el 9 % de las reservas de petróleo del mundo. Si Estados Unidos logra debilitar a Irán estaría controlando el mapa energético del planeta, pues los grandes aliados de Irán son Rusia y China. Por el momento, Trump ha dicho que la guerra se puede extender durante cinco o seis semanas más.

