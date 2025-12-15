El holandés que se convirtió en el nuevo esposo de Margarita Rosa de Francisco en una boda frente al mar

Margarita Rosa de Francisco contrajo matrimonio con Will Van Der Vlugt, su compañero desde hace 15 años, en una ceremonia íntima y sin protocolos.

Margarita Rosa de Francisco volvió a sorprender al país, esta vez lejos de los escenarios y los debates públicos. La actriz, escritora y exreina de belleza confirmó que se casó frente al mar con su pareja, el productor y fotógrafo holandés Will Van Der Vlugt, con quien mantiene una relación desde hace 15 años.

El anuncio se conoció a través de sus redes sociales, luego de varios días en los que la caleña publicó mensajes breves y un conteo regresivo que despertó la curiosidad de sus seguidores. La confirmación llegó con una imagen íntima de la ceremonia y una frase escueta: “Y vivieron felices para siempre”. No hubo mayores detalles sobre el lugar exacto ni la fecha, fiel al estilo reservado que ambos han mantenido.

¿Quién es el nuevo esposo de Margarita Rosa de Francisco?

Will Van Der Vlugt es holandés, productor de comerciales y fotógrafo. Antes de conocer a Margarita Rosa, estuvo casado y es padre de dos hijos.

Su historia con la actriz comenzó en 2009, cuando se contactaron a través de BlackBerry, una coincidencia tecnológica que derivó en una relación estable y de largo aliento. Desde entonces, han compartido su vida entre Bogotá y Miami, lejos del ruido mediático permanente.

¿Cómo fue la boda de Margarita Rosa de Francisco?

La ceremonia fue sencilla y sin protocolos tradicionales. Margarita Rosa lució un vestido midi beige, sobrio y elegante, ajustado con un cinturón de cuero café. Van Der Vlugt, por su parte, vistió un traje en tonos claros con camisa blanca por fuera, en sintonía con el ambiente relajado y playero del enlace. No se conocieron registros de invitados numerosos ni de celebraciones ostentosas.

La actriz había explicado en entrevistas previas que, aunque no se identifica con esquemas religiosos ni ceremoniales, el matrimonio tenía para ambos un valor simbólico. Tras años de convivencia, la decisión respondió más a una coincidencia personal que a una formalidad social.

La vida sentimental de Margarita Rosa de Francisco ha sido parte del interés público desde finales de los años ochenta. En 1988 se casó con Carlos Vives, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Gallito Ramírez. El matrimonio terminó menos de dos años después. En 2003 contrajo matrimonio con el empresario Daniel Castello Mallarino, unión que también fue breve.

