Quiénes acompañarán a Petro a su reunión con Trump en Washington donde no puede estar más de 5 días 

La canciller también obtuvo visa temporal y estará en la comitiva con el Ministro de defensa, con visa de 5 días

El viaje del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos previsto para la semana entrante para el encuentro en Washington con el presidente Donald Trump el 3 de febrero a las 11 de la mañana, logró destrabar su principal escollo. Tras varios días de incertidumbre, el Gobierno estadounidense concedió una visa especial de ingreso por cinco días a Petro, y a su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

Las visas que fueron confirmadas el pasado 26 de enero tienen vigencia desde el domingo 1 de febrero y dan vía libre a una visita que había estado rodeada de especulaciones y tensiones y que se concretó tras la conversación telefónica entre Trump y Petro con la intermediación del senador republicano por Kentucky Rand Paul. En su cuenta de Truth Social Trump confirmó el 10 de enero la reunión “muy beneficiosa”.

La comitiva colombiana estaría integrada por la canciller Rosa Villavicencio, el embajador en Washington Daniel García Peña, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, el ministro de defensa Pedro Sánchez. Con ellos el jefe de gabinete, Raúl Moreno; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y cinco periodistas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tendría ya aprobada su visa temporal para poder acompañar al presidente Gustavo Petro y su viaje a la Casa Blanca.

La comitiva da señales sobre los temas a tratar con el narcotráfico como eje tal como lo dijo en su red social y tal ha sido con Ecuador, la lucha contra las mafias, la seguridad regional, con especial atención a las fronteras, y el petróleo como lo evidencia la presencia del presidente de Ecopetrol y el Ministro de Minas, y que es tema de gran prioridad para Trump.

Petro ha volteado la página y ha comenzado a hablar de una agenda no centrada en lo militar. “No voy a hablar de misiles”, afirmó recientemente desde Tumaco, al proponer una enfocada en la agricultura, la paz y el cambio climático, resumida en su metáfora de “bombardear la tierra con semillas”.

La cita es vista como un intento de recomposición de una relación bilateral que se ha mantenido tensa desde el inicio del segundo mandato de Trump. Las fricciones se agudizaron en septiembre pasado, cuando Estados Unidos revocó la visa del presidente colombiano tras su participación en una manifestación en Nueva York contra el Gobierno de Israel y declaraciones que fueron interpretadas en Washington como un llamado a la desobediencia militar.

En la OEA y en Georgetown

La agenda de Petro en Washington irá más allá del encuentro en la Casa Blanca. Participará en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), programada para el 4 de febrero a las tres de la tarde, donde intervendrá sobre seguridad regional y cooperación hemisférica. Además de los tradicionales encuentros con la comunidad colombiana residente en Estados Unidos y con centros académicos y de pensamiento.

También dictará una conferencia en la Universidad de Georgetown, a donde suelen acudir los presidentes en visita en Washington, por ser una de las instituciones académicas más influyentes en la formación de líderes políticos a nivel global. De esta universidad de los jesuitas, la más antigua de la capital de Estados Unidos, han salido presidentes como Bill Clinton, y han asistido a estudios de posgrado Iván Duque y Laura Chinchilla de Costa Rica además del rey de España y de Jordania.

En materia de seguridad, la protección del presidente estará a cargo del Servicio Secreto estadounidense, en coordinación con el esquema colombiano, bajo los protocolos habituales para visitas de jefes de Estado.

Con una visa exprés, una agenda cargada y una relación bilateral en fase de recomposición, el viaje de Petro a Washington se perfila como uno de los episodios diplomáticos más delicados y simbólicos de su mandato.

Le puede interesar: El multimillonario de la Florida amigo de Trump que vigilará la operación de las petroleras que vuelven a Venezuela

La previa

La gira de Petro se inicia en Panamá, donde participa en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El mandatario estará hasta el miércoles con los ministros de Agricultura, Comercio, Minas y Energía y Comercio Exterior. Allí coincide con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de una tensión diplomática creada por la guerra arancelaria. Aunque se explora una posible reunión bilateral para desescalar el conflicto, aún no ha sido confirmada, y se han dado indicios de poco interés por parte de los ecuatorianos.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.