Quién gana y quién pierde en las elecciones territoriales (caso Pedraza – Magdalena)

Por: Kevin Martinez Barrios |

noviembre 07, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Según la RAE la definición del verbo PERDER es “Dejar de tener, o no hallar, aquello que poseía”, entonces, no se puede decir quien gana y quien pierde en este caso.

Ahora comienzan a sacar cuentas, los que, si poseían aquello por lo que la gente votó, no se puede esconder que en el municipio de Pedraza ganó el dinero, y la clase política tradicional.

-Publicidad.-

Aunque estos grupos tengan hombres y mujeres pensantes y con muy buen perfil, los absorbe una práctica ilegal que se va reinventando en cada debate electoral. La historia cuenta que, en el municipio de Pedraza, el voto lo comenzaron a comprar en la oscuridad de la noche y la madrugada de casa en casa, luego se instalaban en puntos estratégicos donde llegaban las personas y ahora en la era de la virtualización por transacciones en las aplicaciones bancarias.

Lo burocrático no se cuestiona tanto, porque la organización del estado así lo permite, para el funcionamiento de las instituciones se necesita del talento humano calificado, lo que se critica muchas veces es que en las transacciones por voto se ofrecen cargos públicos a los que representen votos, y para sellar el compromiso muchas veces lo hacen con personas que no tienen capacidades para asumir las funciones. He ahí que las instituciones no atienden al público como debe ser.

Publicidad.

Lo preocupante de estos hechos, cuando a la población se induce a elegir por dinero, puestos y/o contratos, se deja de pensar en lo común, lo colectivo pasa a segundo plano, y es frecuente escuchar frases como “al que me ayude lo ayudo”, “yo voto por el que me dé algo”, tanto que se ha establecido una forma de satisfacer necesidades personales cada que hay elecciones, podemos ver a personas o sus familiares que estudian en universidades porque alguien le ayuda a pagar la carrera o la pensión donde viven, otras que van comprando o reciben materiales de construcción y así han hacho casas y hasta muebles y electrodomésticos, por otro lado los que resuelven asuntos diarios, que la comida, que la medicina, que el pasaje, y los fines de semana o en fiestas el ron y el sancocho, han confundido la generosidad con el favor con favor se paga, en nuestros pueblos una jornada electoral le resuelve la vida y las necesidades básicas y financieras a muchos.

Es por todo ello que, en campañas no hay propuestas, no hay programas de gobierno, ni debates de ideas, mientras se mantenga lo descrito anteriormente los pueblos seguirán en las mismas condiciones. No creo que esto aguante para ninguno, ni para los que siguen estas prácticas, ni para los que tratan de eliminarlas.

Luego, aquí no se trata de quien la haga, de ahora en adelante, quien se proyecte hacerse elegir por voto popular la invitación es reflexionar sobre esto y buscar la forma de que los recursos públicos se utilicen en programas sociales que de alguna manera atiendan esas necesidades, pero desde el gobierno, o acaso desde el gobierno no se pueden entregar casas a la gente, o no se pueden hacer mejoramientos de vivienda, o no se pueden entregar estufas, baños y demás, o no se pueden entregar mercados solidarios a las personas donde se demuestre la necesidad, o no se puede garantizar la atención en salud y el suministro de medicamentos por medio del sistema de salud, o no se puede dotar y entregar implementos deportivos a las escuelas de deporte y a los que practique uno de alto rendimiento, o no se puede establecer convenios con universidades y asignar becas a los que no tienen posibilidad de pago, o no se puede brindar a la población espacios de recreación y esparcimiento, o no se puede dotar y entregar instrumentos y vestuarios a los hacedores de música y danza locales, o no se puede entregar incentivos a los artistas y gestores culturales, o no se puede hacer adecuaciones y dotar a las escuelas con todo lo necesario para el fortalecimiento de la calidad educativa, o no se puede tener maquinaria disponible para el mantenimiento de nuestras vías, o no se puede entregar capital semilla al sector agro para producir comida, o no se puede formalizar y apoyar a los comerciantes y emprendedores para que generen empleo.

Claro que sí se puede, pero con la voluntad de los que hoy ostentan el poder sobre el municipio, sí se puede, con los recursos del municipio, desarrollar planes, programas y proyectos que atiendan todas estas demandas, que se acabe la desviación de recursos para pagar comités de aplausos o personas que no trabajan y sean destinados para ir atendiendo por orden de prioridad todos los asuntos públicos que beneficiaran a cada ciudadano, sus familias y la comunidad.

Aquí no se ha perdido nada, y los que creen que ganaron por sus compromisos y acuerdos, el llamado es a que funcionen y sirvan al público, que al final los eligió. Otra cosa que preocupa es que la mayoría de los concejales y el alcalde electos no residen en el territorio, llegan de vez en cuando al municipio de visita y se regresan a las ciudades a seguir con sus realizadas vidas, entonces ¿Quién ganó? Será que, ¿Están dispuestos a dejar lo que ya tenían por venir a representar al pueblo de verdad? O ¿Seguirán con la costumbre del ausentismo?

Según la RAE la definición del verbo GANAR es “Adquirir caudal o aumentarlo con cualquier género de comercio, industria o trabajo”, y como ya se dijo todo sobre el comercio que influyó en la decisión del voto, vale decir también que el municipio no es un negocio, por lo tanto, corresponde trabajar para que ganen todos.

El pueblo gana cuando se atienden sus demandas sociales desde el gobierno y la institucionalidad, no a través de intermediarios que se quedan con la mayoría de las cosas, ya lo ha dicho el ganador Gustavo Osorio “No se han equivocado, habrá un antes y un después donde ustedes juzgarán todo el comportamiento de esos bendecidos cuatro años… para llevar soluciones concretas, de bienestar”.

Que esa “victoria contundente” se vea reflejada en el compromiso virtual que ha hecho.