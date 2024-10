¿Quién fue Juan Nicolás Estela? El fallecido pionero del rock colombiano

Fundador de Los Yetis, quien falleció a los 76 años de edad, es recordado por canciones como "Me Siento Loco", "Llegaron Los Peluqueros" y "Mi Primer Juguete"

Hasta hace pocos meses, Juan Nicolás Estela todavía era el guitarrista y cantante de la agrupación de rock de Medellín conocida como Los Yetis, inspirada por The Beatles, y recordada por canciones como "Me Siento Loco", "Cantemos", "Mi Primer Juguete", "Ya No Te Aguanto Más o "Llegaron Los Peluqueros", entre muchas otras.

En la banda lo acompañaban Juan Guillermo López, quien lo acompañaba en guitarra y voz, Hernán Pabón en batería y Norman Smith en el bajo eléctrico. La madre de Norman tuvo una relación afectiva con el poeta nadaista Gonzalo Arango, lo que hizo que los músicos se volvieran cercanos al escritor y que crearan canciones como "Mi Primer Juguete", que parecen permeadas por sus enseñanzas.

Mi primer mi primer juguete

Fué una bomba atomica a go-go

Era tan redondita

Que parecía un tomate

La bomba hizo boom

La bomba hizo bam

Incluso la letra de "Llegaron Los Peluqueros" fue escrita por el propio Arango y se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo.

En 1966, grabaron un LP con Discos Fuentes llamado 14 Impactos Juveniles, que tuvo mucha promoción en medios de comunicación y es considerado como uno de los grandes discos que impulsó la movida del rock colombiano.

Su banda, junto con Los Speakers y Los Flippers están considerados como pioneros del rock colombiano. En los últimos años se habían mantenido activos de forma intermitente y fueron reseñados en un libro del escritor Diego Londoño que ha tenido varias reediciones.