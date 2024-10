The Beatles, Queen, Charly García y Soda Stereo, tributos a los grandes del rock que no se puede perder

.Publicidad.

El próximo concierto de Paul McCartney en Bogotá, el aniversario del natalicio de Freddie Mercury de Queen, el nuevo disco de Charly García, lanzado hace pocas semanas, o el aniversario por los 40 años de Soda Stereo, son acontecimientos recientes que una vez más nos reviven el amor por estos astros del rock mundial.

Muy pronto, muchos de estos artistas tendrán músicos de lujo interpretando sus canciones en Bogotá, en el formato favorito de los nostálgicos, las bandas tributo. Se trata de cuatro eventos que están siendo programados por el Colegio Gimnasio Moderno y que buscan atraer a los seguidores más fieles de estos artistas.

El 18 de octubre será el primero de estos conciertos, que estará protagonizado por Charly Micol, un músico argentino que se ha destacado a nivel continental como 'El doble de Charly', quien podría interpretar imperdibles clásicos como "Los Dinosaurios", "Nos Siguen Pegando Abajo" o "De mi".

Al día siguiente, el turno será para una banda tributo a Soda Stereo, los artífices de "En La Ciudad de La Furia", "Nada Personal" o "De Música Ligera", quienes serán versionados por talentosos artistas locales.

The Nowhere Boys, una banda tributo a Paul McCartney con más de diez años de trayectoria, será la encargada de interpretar canciones del solista detrás de canciones como "Jet" o "Hope Of Deliverance", pero también de tocar clásicos de The Beatles como "Let It Be", "Yesterday" o "Can't Buy Me Love", que seguramente el intérprete original cante en su próximo concierto en Bogotá.

Para finalizar está el tributo a Queen, que en este caso estará a cargo de The Show Must Go On, quienes de acuerdo al comunicado de prensa de la organización serían los que más boletas han vendido en Colombia haciendo homenajes a Freddie Mercury y compañía.

Las entradas se consiguen en TuBoleta a partir de los $40.000 más servicio de la tiquetera.