- El imperio de Jorge Ballén crece: Panaca se expande con un proyecto que mezcla turismo e inmobiliaria

Con una inversión cercana a $900.000 millones, Panaca busca consolidarse como referente turístico de la región, con más de 140 hectáreas zona turística y más

El negocio que levantó Jorge Ballén en el corazón del Eje Cafetero sigue creciendo y ahora apunta a una nueva escala. Su proyecto más ambicioso, “Territorio Panaca”, finalmente recibió luz verde ambiental por parte de la ANLA, entidad liderada por Irene Vélez, lo que marca un punto de partida clave para su desarrollo.

Jorge Ballén. fundador de Panaca.

La iniciativa no es nueva. Desde 2024 ya había dado un primer paso cuando el entonces ministro de Comercio, Germán Umaña, confirmó la aprobación del Plan Maestro del proyecto, convirtiéndolo en el primero enmarcado dentro de los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) del actual gobierno. Sin embargo, la licencia ambiental era el eslabón que faltaba para que la idea pudiera avanzar en firme.

Territorio que intervendrá Panaca para la realización del proyecto

Ubicado en Quimbaya, el proyecto contempla una inversión cercana a los $896.200 millones, financiada a través de seis fuentes. En un inicio, se proyectaba intervenir 143,45 hectáreas, pero con la reciente aprobación, la ANLA autorizó la ampliación en 52,46 hectáreas adicionales, lo que le da una mayor dimensión al plan y refuerza su alcance.

Más allá de un parque temático, “Territorio Panaca” busca consolidarse como un desarrollo integral. El proyecto combina turismo e inmobiliaria, con la construcción de vivienda turística, zonas de recreación e interpretación del paisaje, equipamientos comunitarios y una red de vías internas que conectarán todo el complejo. De hecho, una de las claves de su financiación será el recaudo por preventa de estas viviendas, una apuesta que mezcla experiencia turística con inversión privada.

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La licencia ambiental también habilita la instalación de infraestructura esencial: redes de acueducto y alcantarillado, sistemas sanitarios, electricidad, telecomunicaciones y suministro de gas. A esto se suman atractivos recreativos como puentes tibetanos y bicicletas aéreas, pensados para enriquecer la experiencia de los visitantes y diversificar la oferta del complejo.

El proyecto representa una evolución natural de lo que comenzó en 1999, cuando Panaca abrió sus puertas en el mismo municipio de Quimbaya como el primer parque temático agropecuario del mundo. Desde entonces, la marca se ha consolidado como un referente del turismo rural en Colombia, atrayendo a miles de visitantes cada año.

Ahora, con “Territorio Panaca”, el objetivo es dar un salto mayor: pasar de ser un parque reconocido a convertirse en un ecosistema turístico de gran escala, con impacto regional. La apuesta no solo busca atraer más visitantes, sino también dinamizar la economía local a través de empleo, inversión y desarrollo inmobiliario.

Aunque en 2024 se estimaba que la construcción podría tomar alrededor de seis años, la ampliación del proyecto y los nuevos alcances aprobados podrían extender ese cronograma. Lo cierto es que, con la licencia en mano, el camino queda despejado para que uno de los proyectos turísticos más ambiciosos del país empiece a materializarse.

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