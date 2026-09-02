- Las 10 gigantes que más han importado con el dólar barato, una empresa antioqueña esta dentro del sector energético

El grupo comercial Corbeta liderado por Manuel Santiago Mejía que importa productos para Alkosto, Ktronix y motos AKT es la más grande solo superado por Ecopetrol

Las mayores empresas importadoras del país —excluyendo a Ecopetrol y su refinería de Cartagena— son aquellas dedicadas a la comercialización de tecnología, electrodomésticos y vehículos.

Ecopetrol se mantiene históricamente como el líder absoluto en compras internacionales. Durante el año, sus importaciones han aumentado, especialmente en materia de gas natural. Por su parte, la Refinería de Cartagena requiere importar crudos livianos para mezclarlos con los crudos pesados de producción nacional (como los extraídos en los Llanos Orientales), debido a la escasez de estas variedades livianas en el subsuelo colombiano.

La primera empresa del sector consumo dentro de la lista —con volúmenes que le permiten medirse a la par con gigantes del sector energético— es la antioqueña Colombiana de Comercio (Corbeta S.A.), que ocupa la segunda posición general. Como matriz de marcas de gran superficie como Alkosto, Ktronix, Alkomprar y AKT Motos, sus compras en el exterior se concentran en tres frentes: tecnología y electrónica (teléfonos inteligentes, computadores, televisores y electrodomésticos), línea blanca para el hogar (neveras y lavadoras) y material de transporte y autopartes (insumos y piezas para el ensamblaje de motocicletas como AKT y vehículos). De mantener este ritmo, superará la marca de USD 919,7 millones alcanzada en 2025.

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En el ámbito energético, la importación de gas ubicó a Calamarí LNG en la tercera posición. Es el único agente importador de gas natural licuado (GNL) en Colombia, abasteciéndose principalmente desde Trinidad y Tobago. La firma está conformada por tres de las principales térmicas del país: Termocandelaria, Termobarranquilla y Enfragen Termoflores, las cuales acceden a los servicios de la planta de regasificación de SPEC LNG —propiedad de Promigas y la neerlandesa Vopak—, actuando Calamarí como su representante operativo y comercial.

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Por otro lado, el sector automotriz abarca la mitad del top 10 de importaciones con Toyota, Tesla, Metrokia, Mazda y Sofasa-Renault. Toyota sostiene su liderazgo de varios años como la mayor importadora de vehículos gracias a su oferta de automóviles, camionetas, camperos y utilitarios.

La gran novedad en el escalafón es la irrupción de Tesla, que se ubicó en el sexto lugar general por encima de Metrokia (representante con más de 25 años en el país de la marca Kia). Tesla, que ingresó oficialmente al mercado colombiano en noviembre de 2025 durante el Salón Internacional del Automóvil en Bogotá, opera de manera directa sin intermediarios mediante su propia filial. A julio de 2026, la marca ya registraba más de 10.000 vehículos vendidos en el país.

Finalmente, Samsung Electronics Colombia se consolida como el mayor importador de tecnología del país. Con operaciones de importación continuas desde 1997 con equipos provenientes de Vietnam, México y China, sus principales líneas de compra incluyen teléfonos inteligentes, equipos de audio, televisores y electrodomésticos para el hogar.

Principales empresas importadoras de Colombia (I Semestre de 2026):

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