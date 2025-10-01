¿Quién es la mujer de la Minga de Cali que está buscando un puesto en el Congreso?

Con décadas de trabajo en defensa de comunidades desplazadas y vulnerables, María Bernarda Pabón fue postulada al Congreso por el Pacto Histórico

Por: DICTER ZÚÑIGA PARDO |

octubre 01, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La postulación de María Bernarda Pabón desde los movimientos sociales al naciente partido Pacto Histórico ha generado expectativa. Su nombre figura para participar en la Consulta Popular y, de obtener la votación necesaria, podría llegar a la Cámara de Representantes.

Una trayectoria construida desde las comunidades

Pabón es reconocida por su largo trabajo en defensa de personas y familias desplazadas por la violencia armada, quienes han terminado en ciudades como Cali en condiciones de vulnerabilidad. Allí ha liderado procesos comunitarios para exigir dignidad y acceso a derechos básicos.

Asociada a la Fundación Cecucol (Centro Comunitario Las Colinas), ha trabajado en la Comuna 18 de Cali con niños, jóvenes y familias. Desde hace más de tres años es una de las caras visibles de La Minga-Cali, espacio que articula a más de 23 organizaciones sociales y 1.500 familias en defensa de la tierra, el territorio y la vivienda digna.

Logros desde la movilización social

Con su liderazgo, La Minga ha conseguido frenar desalojos masivos en asentamientos suburbanos, abrir negociaciones con el Gobierno Nacional para la destinación de tierras rurales a familias campesinas desplazadas y lograr soluciones habitacionales en zonas urbanas. También se impulsó el registro de Consejos Comunitarios que antes encontraban trabas en los gobiernos locales.

La movilización pacífica ha sido la herramienta para que el Estado pase de la criminalización a la negociación social.

Una voz firme e incómoda para los gobernantes

María Bernarda Pabón se ha caracterizado por su firmeza y por “poner los puntos sobre las íes”, incluso frente a mandatarios de la misma línea política. Su liderazgo, construido sin recursos públicos ni cargos de poder, representa la persistencia y la resistencia de las comunidades organizadas.

Quienes apoyan su candidatura consideran que su llegada al Congreso significaría llevar una agenda verdaderamente social, legislando desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.