La oposición se está quedando sin argumentos para criticar la gestión de Petro

El presidente Petro fue cuestionado por su intervención en la ONU, pero sus opositores callan sobre polémicas históricas de familias presidenciales

Por: LUIS EDUARDO MARTÍNEZ ARROYO |

octubre 01, 2025

La oposición política al gobierno Petro y sus columnistas cercanos atraviesan, según algunos sectores, una crisis profunda. Las críticas al discurso del presidente en la Asamblea General de la ONU se concentran en adjetivos como “mentiroso” o “caótico”, pero sin precisar errores de fondo en su contenido.

Los detractores lo calificaron de caótico porque abordó múltiples dimensiones de la coyuntura: desde el genocidio en Gaza atribuido al ejército de Netanyahu, hasta las amenazas de una diplomacia imperialista en América Latina y la urgencia de frenar la catástrofe climática. Callar sobre estos asuntos, sostiene el autor, sería traicionar el espíritu de los sectores alternativos en Colombia.

Un gobierno que no cayó en crisis

Los críticos, señala el texto, esperaban que la economía nacional entrara en debacle. Sin embargo, según el balance del gobierno, el empleo ha mejorado en calidad y cantidad, la entrega de tierras a campesinos ha avanzado como nunca y la presencia internacional de Colombia es hoy más visible que en gobiernos pasados.

Escándalos del pasado familiar

El artículo cuestiona también lo que denomina doble rasero de la oposición. Mientras se critica con insistencia a Petro, no se recuerdan con igual énfasis episodios familiares de expresidentes. Entre ellos se mencionan:

El caso de Alfonso López Michelsen , quien habría sacado provecho de información privilegiada durante el gobierno de su padre, López Pumarejo.

, quien habría sacado provecho de información privilegiada durante el gobierno de su padre, López Pumarejo. La carretera construida en tiempos de López Michelsen que favoreció a su hijo Juan Manuel López Caballero .

. Los beneficios que obtuvieron los hermanos Uribe Moreno con la valorización de terrenos durante el gobierno de su padre, Álvaro Uribe.

Procesos pendientes

El texto también alude a investigaciones contra figuras políticas cuestionadas, como el llamado “eterno Mayor Ñero”, que según la columnista María Jimena Duzán habría movido más de 50 mil millones de pesos en procesos aun sin resolver.

La pregunta que se plantea es por qué estos temas no generan la misma indignación en los críticos de Petro que su discurso en la ONU.

