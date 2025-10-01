Lo que dijo Petro en la ONU y lo que la oposición no quiere escuchar

El discurso de Gustavo Petro en la ONU generó críticas de la oposición, pero sin argumentos de fondo, mientras el presidente tocó temas globales cruciales

Por: RODRIGO LÓPEZ OVIEDO |

octubre 01, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las intervenciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, especialmente en la ONU, no han podido ser más pertinentes. Los temas que trató así lo indican: cambio climático, política antidrogas, genocidio en Gaza y críticas a Trump.

Pero lo más importante no ha sido el temario, sino el tono, el énfasis, la fuerza emocional que le imprimió a cada mensaje. Y quiero resaltar estos aspectos porque en política muchas veces lo que importa no es tanto lo que se dice, sino la forma de decirlo, ese corazón que se pone en cada palabra, en cada frase, en cada gesto, en cada hecho que se comunica.

Lamentablemente, en el campo político lo que priman son los intereses. Por eso no debe extrañarnos que diversos partidos y dirigentes de la oposición colombiana se hayan dado a la tarea de girar sus “interesados” conceptos en torno a las conveniencias de las élites, y no a favor de la humanidad ni de sus propios coterráneos.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que censuren de estos discursos el cuestionamiento que hace Petro a la actitud de la ONU y de muchos de sus países miembros ante el genocidio ordenado por Netanyahu y su banda sionista contra el pueblo palestino, y que lo hagan con el argumento de que “qué le importa a Petro ese país, en lugar de preocuparse por el suyo”? Lo peor es que la crítica venga de quienes se oponen a las transformaciones que busca Petro para que nuestro país deje de ser el tercero más desigual del mundo.

¿Cómo es posible que censuren el discurso de Petro por exigirle a Donald Trump y a sus socios formas distintas de enfrentar el narcotráfico, en lugar de pedirle a Colombia que siga poniendo los muertos mientras ellos solo ponen uno que otro dólar para que compremos las armas que ellos mismos nos venden?

¿Cómo es posible que lo censuren por cuestionar a los países del norte por su sumisión al gran capital, mientras no hacen nada significativo para atenuar el desangre medioambiental que estamos padeciendo?

Y para terminar, ¿cómo es posible que lo censuren por levantar su voz contra las acciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe, a todas luces violatorias de la soberanía de estos países, contrarias a la declaración de la CELAC que proclamó a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y que parecen orientadas a tantear las condiciones para una invasión a Venezuela?

Definitivamente, esta oposición siempre tendrá su corazoncito puesto en los intereses de las élites, no importa si nacionales, gringas o europeas.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.