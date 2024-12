Quién es el sueco que creó Ikea, la tienda de muebles que ya tiene 3 sedes en Colombia

En septiembre de 2023, la ciudad de Bogotá experimento un fenómeno que no se veía en años; en el Centro Comercial Calima se hizo una gigantesca fila de personas que solo querían conocer una nueva marca. Tal había sido la campaña de expectativa de la compañía de muebles y decoración, Ikea, que el día de la apertura de su primera tienda en Colombia, gran parte de los titulares anunciaban el acontecimiento.

Aunque la marca generó que durante horas, personas se formaran para poder ingresar a la tienda, en el momento que nació la empresa hace más de 80 años en Suecia solo unos pocos se atrevían a confiar en lo que ofrecían. Detrás de su éxito global se encuentra un joven visionario que transformó la industria del mobiliario, Ingvar Kamprad.

Kamprad fundó Ikea en 1943 y, desde entonces, la empresa ha crecido hasta convertirse en un gigante de la venta de muebles en todo el mundo, tiene más de 480 tiendas en todo el mundo. La multinacional sueca está presente en más de 50 países, con mayor presencia en Europa, América del Norte y Asia. También está expandiendo su presencia a otros lugares, como América del Sur, África y Australia.

Ingvar Kamprad nació en el pequeño pueblo sueco de Pjätteryd, el 30 de marzo de 1923. Vivió gran parte de su infancia en una granja familiar aledaña al pueblo de Agunnaryd, en la provincia de Småland y, desde los cinco años mostró una gran capacidad para los negocios, pues le vendía fósforos a sus vecinos.

Su abuela era quien lo impulsaba en todos sus intentos por ganar dinero y jugar a tener un negocio. Cada vez que aparecía con cajas de cerillas, tarjetas navideñas, revistas o peces que había pescado él mismo, era su mejor clienta. Después empezó a vender semillas y le fue tan bien que pudo comprarse una bicicleta y una máquina de escribir; esta última ultima adquisición le resultó muy útil cuando empezó a llevar un registro de clientes, y la bici era ideal para entregar pedidos en la zona local. Quizá por esa época, mientras iba con su bici cargada de semillas y tarjetas navideñas, cuando imaginó que podría dedicarse a los negocios.

| Vea también: Así nació Panaca, el primer parque temático agropecuario del mundo que se volvió orgullo colombiano

Cuando fue a estudiar a un internado de Osby, a unos 20 kilómetros al sur de Älmhult, siguió haciendo negocios, pero ahora los clientes eran sus compañeros de clase. Bajo la cama de su dormitorio guardaba siempre una caja marrón llena de cinturones, carteras, relojes de pulsera y lápices para vender.

En la primavera de 1943, antes de marcharse a Gotemburgo para estudiar el bachillerato empresarial, le dijo a su familia que quería poner en marcha su propia empresa, pero era menor de edad, solo tenía diecisiete años así que necesitaba permiso de su tutor para poder lograrlo, y lo consiguió. La tarifa de registro de la compañía fue el regalo de fin de curso que le hizo su padre.

This man created a company and decided to name it after his own initials, his family farm called Elmtaryd, where he was born and a nearby village called Agunnaryd.



His name Ingvar Kamprad.



Hence we get IKEA. pic.twitter.com/kAjjT6t4Az