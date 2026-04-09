- Quién es el joven periodista que llegaría a reemplazar a Ricardo Orrego en el Gol Caracol

Con experiencia en ESPN y Caracol Radio, Julián Capera sería el elegido para ocupar un lugar clave tras la salida de Orrego

El ajedrez de los medios en Colombia no se detiene, y menos cuando se trata del mundo deportivo. En las últimas semanas, los movimientos dentro de los informativos han despertado rumores, silencios estratégicos y uno que otro nombre filtrado. Esta vez, el foco está sobre Noticias Caracol y su marca deportiva, Gol Caracol, que estarían moviendo fichas para llenar un vacío sensible: el que dejó Ricardo Orrego.

Aunque el tema se manejó con discreción durante varios días, las versiones comenzaron a tomar fuerza y hoy el panorama parece mucho más claro. Todo apunta a que el canal ya tendría listo a su reemplazo, un nombre que viene sonando con fuerza en el periodismo deportivo y que llega con recorrido internacional: Julián Capera.

Él es Julián Capera, quien sería el reemplazo de Ricardo Orrego en el Gol Caracol

El nombre no es ajeno para quienes siguen de cerca el cubrimiento del fútbol internacional. Julián Capera es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y desde sus primeros pasos dejó ver que tenía madera para el oficio. Sus prácticas en El Alargue, uno de los espacios deportivos más escuchados del país, marcaron el inicio de una carrera que avanzó rápido.

Julián Capera junto a Melissa Martínez

Su desempeño le abrió las puertas de Caracol Radio incluso antes de terminar su etapa formativa. Allí no solo se desempeñó como productor, sino que también se integró al equipo del Carrusel Deportivo, uno de los programas insignia del deporte en Colombia. Fue su primer acercamiento a una casa periodística que, años después, volvería a cruzarse en su camino.

El salto a ESPN significó su consolidación. En el canal —hoy bajo la sombrilla de Disney— Capera logró posicionarse como una de las voces jóvenes más destacadas del periodismo deportivo colombiano. Cubrió eventos internacionales, analizó el mercado de fichajes y se convirtió en una fuente constante de información para los aficionados, especialmente en temas relacionados con futbolistas colombianos en el exterior.

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Sin embargo, su ciclo en ESPN parece haber llegado a su fin. El propio periodista anunció su salida, agradeciendo el espacio que le permitió crecer profesionalmente, aunque sin revelar cuál sería su próximo destino. Un silencio que, lejos de apagar los rumores, los alimentó.

En paralelo, se conoció la llegada de Ana María Navarrete a ESPN, una periodista que ya había tenido un paso destacado por Noticias Caracol. Un movimiento que, para muchos, terminó de confirmar que el canal estaba reconfigurando su equipo, dejando espacio para nuevas etapas.

Y es ahí donde vuelve a aparecer el nombre de Capera en la órbita de Caracol. Según distintas versiones, Javier Hernández Bonet habría sido clave en su llegada, apostándole a una renovación generacional dentro de Gol Caracol, justo en un momento estratégico: la antesala del Mundial de 2026.

El posible fichaje no es menor. Se trata de un periodista joven, con experiencia internacional y una conexión clara con las nuevas audiencias, algo que los medios tradicionales buscan fortalecer en medio de la transformación digital. Además, su estilo directo y su capacidad para moverse en el mundo de los fichajes lo convierten en una carta atractiva para un canal que quiere mantenerse vigente.

De confirmarse, la llegada de Julián Capera no solo marcaría el reemplazo de una figura consolidada como Ricardo Orrego, sino también el inicio de una nueva etapa en el cubrimiento deportivo de Caracol. Una apuesta por el relevo, por nuevas voces y por una forma distinta de contar el fútbol.

Por ahora, no hay anuncio oficial. Pero en el mundo de los medios —como en el del fútbol— cuando los rumores suenan con tanta fuerza, es porque algo ya se está jugando.

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